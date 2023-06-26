Так, на одному кінці у нього USB-C, Lightning і MicroUSB, а на іншому – USB-C і USB-A.

На краудфандинговому майданчику Kickstarter, де умільці збирають гроші на свої проєкти, з'явився, мабуть, найпрактичніший гаджет 2023 року – Zeus-X Go. Це "швейцарський ніж" в світі кабелів, який здатний замінити собою всі дроти.

Так, на одному кінці у нього USB-C, Lightning і MicroUSB, а на іншому – USB-C і USB-A. Кабель сумісний зі стандартами Power Delivery 3.1 і Quick Charge 3.0, підтримує швидку зарядку до 240 вольтів і передачу файлів зі швидкістю 10 Гбайт в секунду.

Виробник заявляє, що їх кабель здатний зарядити або заживити майже будь-який гаджет від різних джерел енергії і може використовуватися для з'єднання одного пристрою з іншим. Загалом, сценаріїв його застосування можна знайти безліч.

Також обіцяють, що завдяки конструкції провід ніколи не заплутається, а ще аксесуар можна повісити на ключі.

За попереднім замовленням на Kickstarter за Zeus-X Go просять $24 (близько 900 грн). Повноцінні продажі стартують у вересні цього року.

Найкрутіші гаджети 2023-го – добірка УНІАН

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