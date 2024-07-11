Цього року презентація новеньких Google Pixel відбудеться на два місяці раніше, ніж усі минулі роки.

Google оголосила, що їхня щорічна презентація пристроїв Pixel переноситься з жовтня на серпень. Про Pixel 9 вже майже все відомо: від основних характеристик до дизайну. Апдейт вийде перспективним, але є одна погана новина.

Вартість Pixel 9 буде на 100-140 євро вищою, ніж у минулого покоління – про це інформує інсайдер billbil-kun, який рідко помиляється у своїх прогнозах. Згідно зі свіжим витоком, ось яких цін варто очікувати:

Google Pixel 9

128 ГБ – 899 євро (~40 000 грн)

256 ГБ – 999 євро (~44 400 грн)

Google Pixel 9 Pro

128 ГБ – 1099 євро (~48 900 грн)

256 ГБ – 1199 євро (~53 000 грн)

512 ГБ – 1329 євро (~59 000 грн)

Google Pixel 9 Pro XL

128 ГБ – 1199 євро (~53 000 грн)

256 ГБ – 1299 євро (~57 800 грн)

512 ГБ – 1429 євро (~63 000 грн)

1 ТБ – 1689 євро (~75 000 грн)

Як видно, у серії смартфонів Google 2024 вперше буде три моделі – Pixel 9, 9 Pro і 9 XL. По суті, новою моделлю є Pixel 9 Pro: це компактний "гуглфон" з потрійною камерою та іншими флагманськими фішками, але екраном діагоналлю 6,1 дюйма.

Відео дня

Pixel 9 Pro XL – модель із потрійною камерою, але великим (імовірно 6,7 дюйма) дисплеєм. Google візьме приклад з Apple і розділить смартфони топового рівня на два різні розміри, як iPhone Pro і Pro Max, тільки XL.

Інсайдери раніше ділилися якісними рендерами Pixel 9. Судячи з них, у 2024 році компанія радикально змінить дизайн своїх "гуглофонів". Про це свідчать заокруглені грані і плоский дисплей – zк в останніх Айфонів.

У ранніх повідомленнях йшлося про те, що в Pixel 9 компанія Google нарешті розв'яже проблему повільного та ненадійного процесу розблокування. Це стане можливим завдяки переходу на ультразвуковий сканер відбитків пальців замість оптичного. А ще смартфони отримають функцію супутникового зв'язку.

Нагадаємо, актуальна серія смартфонів від Google була представлена на початку жовтня 2023 року. Вони першими на ринку отримали семирічну підтримку ПЗ, тобто будуть актуальними до 2030 року.

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