Причина: найближчими тижнями відбудеться презентація нових iPad, iPad mini, а також перших Mac на Apple M4.

У жовтні Apple проведе презентацію, на якій представить нові покоління iPad та Mac. Журналісти 9to5Mac передбачили, які старі пристрої компанія майже напевно прибере з продажу відразу після заходу.

У списку є і дуже свіжі пристрої, наприклад, MacBook Pro (M3) та iMac (M3). Обидві моделі вийшли минулої осені, але вже цієї Apple припинить їхні продажі. Усе просто: у Купертіно не хочуть, щоб торішні комп'ютери заважали продажам новим із чипами M4 і M4 Pro.

Також Apple прибере з продажу настільний Mac mini (M2), якому виповнилось вже майже два роки. Замість нього у продажу з'явиться Mac mini на основі SoC M4. Згідно з інсайдами, новинка отримає перший в історії пристрою редизайн.

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Крім цього журналісти вказують, що з виробництва, ймовірно, знімуть такі гаджети:

iPad 10. В 11-му поколінні базового iPad компанія, за чутками, збереже всі основні особливості планшета, але зробить його дешевшим для конкуренції з китайськими Android-аналогами.

В 11-му поколінні базового iPad компанія, за чутками, збереже всі основні особливості планшета, але зробить його дешевшим для конкуренції з китайськими Android-аналогами. iPad mini 7. Apple, як очікується, нарешті оновить mini-планшет, що стане першим оновленням з 2011 року. Новинка отримає новий процесор з ШІ-функціями, підтримку Apple Pencil Pro, 128 ГБ у "базі" і новий дисплей.

Якщо все пройде за планом, нові покоління iPad і Mac повинні представити "в найближчі тижні". Минулого року презентація Mac відбулася 30 жовтня, що стало несподіванкою, оскільки зазвичай вони проводяться раніше.

Поки що єдиним девайсом Apple на новому ARM-процесорі покоління M4 залишається iPad Pro, випущений у травні. У тестах планшет виявився набагато потужнішим за попередника M2 і відмінно себе показує проти MacBook Pro M3 Pro.

Перша презентація Apple у 2025 році відбудеться в березні або квітні. На ній представлять MacBook Air М4 і новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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