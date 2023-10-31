У продажу вони з'являться вже наступного тижня, версії з М3 Max – "пізніше, в листопаді".

Минулої ночі пройшла невеличка жовтнева презентація Apple зі слоганом "Лячно швидко": показали відразу три нових чіпи M3, M3 Pro та M3 Max на базі 3-нм техпроцесу, а також оновлені ноутбуки MacBook Pro 14/16 та iMac 24 (2023).

Нове покоління процесорів Silicon стало потужніше на 15-30% в залежності від завдань, отримало динамічне кешування, трасування променів, а також ігровий режим, який приорітезує графічну продуктивність для ігор.

За традицією, ноутбуки поставляються в двох розмірах: 14" та 16". Дизайн залишився колишнім, але яскравість дисплея зросла до 1000 ніт, а автономності вистачить до 22 годин роботи від одного заряду. Також з'явився новий "Космічно-чорний" колір: корпус покритий анодованим шаром, який збирає менше відбитків пальців.

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Ціна на 14-дюймовий MacBook Pro знижена до $1599 доларів, але в базі тепер не Pro-чіп з 16 ГБ уніфікованої пам'яті, а звичайний M3 з 8 ГБ. 16-дюймовий MacBook Pro починається зі 2499 доларів, як і минуле покоління. У продажу наступного тижня, версії з М3 Max – "пізніше, в листопаді".

Нове покоління iMac, яке не оновлювалося з 2011 року, перевели на чіпи M3, внаслідок чого продуктивність в порівнянні з минулим поколінням на M1 збільшилася в два рази. Інших змін немає. Ціна – від $1299.

А вже восени 2024 року Apple випустить бюджетний ноутбук MacBook "для всіх". На цей час найдешевший MacBook коштує $999, а новинка повинна бути ще на 20-30% дешевше.

До цього, навесні 2024-го, відбудеться презентація нового покоління iPad Pro. Очікується, що вони будуть помітно дорожче нинішніх моделей. Основна причина – перехід на OLED-дисплей.

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