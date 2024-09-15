Компанія покаже сім нових пристроїв, серед яких будуть Mac і iPad.

Другий осінній захід Apple відбудеться вже "в найближчі кілька тижнів", ймовірно, на початку жовтня. Про це повідомив відомий інсайдер Марк Гурман.

Головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на процесорах M4, орієнтовані на підвищення продуктивності можливостей ШІ, а також можливості Apple Intelligence. На заході також, імовірно, оновлять базовий iPad і iPad Mini.

Загалом новинок очікується сім. Серед них:

Новий 14-дюймовий MacBook Pro початкового рівня на базовому M4;

Нові MacBook Pro з екранами діагоналлю 14 і 16 дюймів. Вони отримають чипи M4 Pro і M4 Max;

Новий 24-дюймовий iMac;

Mac mini на M4 і M4 Pro;

iPad 11-го покоління; Відео дня

iPad mini 7-го покоління.

Як повідомляє інсайдер, більшість зі згаданих пристроїв уже виробляються і поставляються на склади Apple.

Очікується, що Mac mini стане єдиним з майбутніх комп'ютерів Apple, який отримає свіжий редизайн. А базовий iPad збереже всі основні особливості поточного пристрою, але помітно подешевшає.

Решту новинок на M4 представлять тільки наступного року. Серед них MacBook Air (весна 2025), Mac Studio і Mac Pro (літо-осінь 2025).

Поки що єдиним девайсом компанії на новому ARM-процесорі покоління M4 залишається iPad Pro, показаний у травні цього року. У тестах планшет виявився в рази потужнішим за попередника M2 і відмінно себе показує проти MacBook Pro M3 Pro.

А завтра відбудеться реліз iOS 18 для смартфонів iPhone XS і новіше. Утім, фахівці не рекомендують оновлюватися до нової ОС, якщо ваш Айфон був відремонтований у неофіційному сервісі.

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