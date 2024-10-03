У разі будь-якої навіть найменшої поломки доведеться купувати нові навушники.

Фахівці iFixit продовжують розбирати осінні новинки Apple. Після iPhone 16 прийшла черга нових бездротових навушників AirPods 4. На жаль, власникам у разі поломки новинки сподіватися особливо нема на що – відремонтувати їх навряд чи вийде.

0 балів з 10 за шкалою ремонтопридатності – такі суворі "вироки" iFixit виносить рідко. Серед ключових зауважень фахівці виділили той факт, що досі немає способу легко замінити акумулятор всередині корпусу AirPods. При цьому Samsung, Sony та інші виробники вже розв'язали цю проблему у своїх навушниках.

Різниці між моделями AirPods 4 з шумозаглушенням і без ANC майже немає. Єдина відмінність – "один спрямований назовні мікрофон" у версії з шумозаглушенням.

При цьому жодних серйозних внутрішніх відмінностей між AirPods 3 і AirPods 4 теж не виявлено. У зарядному футлярі встановлено акумулятор на 345 мАг. Точно такий же використовується в кейсі AirPods 3.

iFixit також розібрали оновлені повнорозмірні AirPods Max 2, які вийшли разом з AirPods 4 у вересні. Єдина зміна порівняно з версією 2020 року – порт USB-C замість Lightning. Вони отримали 6 із 10 за шкалою ремонтопридатності.

Нагадаємо, Apple вперше в базовій лінійці навушників пропонує AirPods у двох версіях – із шумопоглинанням і без. Уже після анонсу з'ясувалося, що шумопоглинання в AirPods 4 удвічі гірше, ніж у "Прошках".

А тим часом ми чекаємо жовтневу презентацію Apple, яка відбудеться в "найближчі тижні". Головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на чипсетах M4, також мають оновити базовий iPad і iPad Mini.

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