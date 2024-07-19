Нове розумне кільце коштує в 10 разів дешевше за Samsung Galaxy Ring: що вона вміє

Пристрій у режимі 24/7 стежить за фізичною активністю власника і моніторить основні життєві показники, включно з якістю сну і рівнем стресу.

Схоже, розумні каблучки скоро стануть дуже доступним модним гаджетом для масового споживача. Слідом за Xiaomi компанія boAt анонсувала випуск недорогого девайса, який може замінити бюджетний розумний годинник.

Називається гаджет boAt Smart Ring Active. Кільце має міцний дизайн із нержавіючої сталі, доступний у 6 розмірах і є водонепроникним. На вибір є чорний, сріблястий і золотий кольори, пише Phone Arena.

Каблучка в режимі 24/7 стежить за фізичною активністю користувача і моніторить основні життєві показники – частоту серцевих скорочень і SpO2, рівень кисню і стресу, температуру тіла і детальний моніторинг сну. Вона також підтримує відстеження понад 20 видів спорту та занять.

boAt Smart Ring Active також отримало функцію управління жестами – наприклад, з його допомогою можна робити фотографії простим рухом руки. На одній зарядці каблучка протягне до 5-6 днів, що дуже непогано для такого крихітного гаджета. З футляром автономність продовжується до 30 днів.

Продажі девайса почнуться вже завтра, 20 липня, за ціною всього 35 доларів. Його можна буде придбати на Amazon, Flipkart і на сайті boAt. Нагадаємо, раніше анонсовану каблучку Samsung Galaxy Ring пропонують у США за ціною 400 доларів.

Своє "розумне" кільце незабаром має представити і Apple. ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована близьким виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску Apple Ring. Випуск смарт-кілець від двох IT-гігантів – показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом.

А сьогодні Xiaomi проведе свою крупну літню презентацію. В асортименті компанії з'явиться смартфон у форм-факторі "розкладачки" і найпотужніший Android-телефон на ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: