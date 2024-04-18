Пристрій стежитиме за активність і показниками здоров'я, а одного заряду вистачить на 180 днів.

Ігровий підрозділ компанії Xiaomi оголосив про старт продажів свого першого смарт-кільця Black Shark. Це доволі корисний девайс, який ще й має стильний вигляд: з часом він може замінити бюджетний розумний годинник, пише Android Authority.

Однією з особливостей гаджета називають рекордну автономність. Кільце може пропрацювати до 180 днів (з підзарядкою від кейса). Аксесуар заряджається у спеціальній док-станції, що нагадує футляр для справжньої каблучки.

КІльце виготовлено зі сталі, а товщина профілю становить 2,2 мм. Це робить його практично непомітним під час щоденного носіння. Пристрій у режимі 24/7 слідкує за фізичною активністю користувача та моніторить основні життєві показники – пульс, рівень кисню і стресу, температуру тіла. Ще за допомогою каблучки можна віддалено керувати смартфоном.

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Вартість Black Shark становить лише 599 юанів (близько 3200 грн). Наразі це найдоступніше смарт-кільце з усіх на ринку. Поки що продажі стартували тільки в Китаї, про глобальний випуск нічого не відомо. У будь-якому разі скоро його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Випуск розумного кільця від китайського техногіганта – показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом. Наприклад, як фітнес-трекери або розумні годинники. Нагадаємо, що до кінця року своє смарт-кільце Galaxy Ring має випустити компанія Samsung – ЗМІ пророкують, що це буде хіт.

Apple також працює над власним розумним аксесуаром. ЗМІ дізналися, що компанія серйозно занепокоєна близьким виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з розробки свого смарт-кільця. Apple впевнена, що цей переносний девайс з часом набере популярність як менш нав'язлива і більш автономна альтернатива смарт-годиннику.

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