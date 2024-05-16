У Samsung стало традицією висміювати головних конкурентів ще з часів Стіва Джобса.

Минулого тижня Apple представила нове покоління iPad Pro. Анонс доповнили рекламним роликом, який зображував музичні інструменти та інші предмети, що розчавлюються під пресом, і мав на меті підкреслити творчі можливості планшета. Люди такий креатив не оцінили, і Apple навіть довелося вибачатися.

Само собою, після такої реакції суспільства компанія Samsung, яка є головним конкурентом Apple у світі мобільних технологій, не могла залишитися осторонь. Компанія опублікувала альтернативну рекламу під назвою "Ми ніколи не зруйнуємо творчість".

У рекламі компанії показано, як дівчина йде тим самим місцем, де раніше величезний гідравлічний прес знищував інструменти для творчості, і знаходить акустичну гітару, якій бракує струн. Після чого дівчина ставить Samsung Galaxy Tab S9 на мольберт, увімкне на ньому ноти і почне грати під напис на екрані: "Творчість неможливо розчавити".

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Відповідь Samsung

Samsung натякає, що електроніка не замінить креативність, проте може підтримати її за допомогою нових технологій. У такий спосіб компанія одним пострілом "вбила двох зайців" – висміяла головного конкурента і нагадала про існування свого аналога iPad.

У Samsung стало традицією висміювати Apple ще з часів Стіва Джобса. При цьому часто корейський бренд лають за такий маркетинг і називають "ревнивою колишньою", але цього разу користувачі оцінили креатив.

До кінця року в Apple заплановано дві великі презентації. На початку червня покажуть iOS 18 та інші яблучка ОС, а у вересні – айфони, навушники та годинники.

У Samsung на 2024 рік теж заплановано багато новинок. Цього літа вийде нове покоління складнихсмартфонів і смарт-годинників, а восени очікується реліз Galaxy Ring – дебютного розумного кільця. Також є інформація, що Samsung підготувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

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