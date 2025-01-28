Google раптово відкрила вихідний код операційної системи Pebble OS. Тепер піонер у сфері смарт-годинників зможе відродити пристрої.

Засновник бренду легендарних смарт-годинників Pebble Ерік Мігіковскі збирається відродити виробництво розумних аксесуарів. Вісім років тому його бізнес купила Fitbit, після чого багато напрацювань дісталися Google для Pixel Watch.

Першим кроком на шляху до релізу нового годинника стало рішення Google випустити у відкритий доступ вихідний код Pebble OS, пише TechCrunch. Тепер Мігіковскі планує використовувати операційну систему для своєї нової компанії – проект тимчасово називається RePebble.

Поки відомо тільки одне – новий пристрій буде виконано в концепції класичних Pebble з мінімальними змінами. Очікується, що поставки годинника почнуться пізніше в 2024 році.

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За словами Мігіковскі, новий годинник він робить, зокрема для себе. Його не влаштовують варіанти від Apple, Google і інших брендів, тому він досі користується круглими Pebble Time Round і для майбутньої моделі теж візьме основу PebbleOS.

Смарт-годинник Pebble залишається популярним серед ентузіастів і донині. Наприклад, на розділ Reddit, присвячений бренду, підписано понад 39 тис. осіб. Поціновувачі годинників розробляють нові прошивки, які дають змогу використовувати аксесуар із сучасними смартфонами.

Головний інсайдер з Apple Марк Гурман розповів, що разом з iPhone SE 4 цієї весни компанія випустить оновлені Apple Watch SE 3. Годинники стануть ще дешевшими і вийдуть у різних кольорах.

Раніше цього місяця в Amazfit вийшов новий претендент на звання короля бюджетних смарт-годинників. За ціною 100 доларів покупці отримують яскравий AMOLED-дисплей, 160+ спортивних режимів і просунуті датчики.

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