Акумулятор місткістю 33 000 мАг – це більше, ніж у будь-якого смартфона або планшета на ринку.

Ще один цікавий анонс з техновиставки CES 2025 – Oukitel WP100 Titan. Це захищений смартфон, головною фішкою якого стала рекордна ємність акумулятора – 32 000 мАг, пише TechRadar.

32 000 мАг – це більш ніж у 5 разів більше, ніж у більшості сучасних смартфонів. За словами виробника, батарея дасть змогу апарату працювати від одного заряду цілий тиждень, а в режимі очікування він не розрядиться і за пів року.

Ще однією особливістю смартфона-рекордсмена став вбудований лазерний DLP-проектор з потужністю 100 люмен. На відстані 3-м діагональ проекції дорівнює 120 дюймам. Частота оновлення становить 120 Гц. Доповнює функціонал потужний кемпінговий ліхтар на 1200 люмен.

Відео дня

Поки доступно не так багато деталей про WP100 Titan, але, судячи з усього, це поліпшена версія моделі 8849 Tank3 Pro. Вона теж мала кемпінговий ліхтар і проєктор на 100 люмен, а її батарея 23 900 мАг здавалася вражаючою для свого часу. Однак на тлі нового пристрою Oukitel вона виглядає вже скромно.

Компанія планує почати продажі пристрою в лютому.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, AnTuTu ділився рейтингом найпродуктивніших смартфонів на початок 2025 року. Моделі на основі Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400 продовжують боротися за лідируючі позиції в рейтингу.

А вже 22 січня дебютує Samsung Galaxy S25 – ця Android-лінійка буде актуальна весь 2025 рік. Компанія має намір реалізувати в ній усі найактуальніші тренди і фішки, а основний акцент буде зроблено на Ultra-версії.

Вас також можуть зацікавити новини: