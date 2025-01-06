Ще один цікавий анонс з техновиставки CES 2025 – Oukitel WP100 Titan. Це захищений смартфон, головною фішкою якого стала рекордна ємність акумулятора – 32 000 мАг, пише TechRadar.
32 000 мАг – це більш ніж у 5 разів більше, ніж у більшості сучасних смартфонів. За словами виробника, батарея дасть змогу апарату працювати від одного заряду цілий тиждень, а в режимі очікування він не розрядиться і за пів року.
Ще однією особливістю смартфона-рекордсмена став вбудований лазерний DLP-проектор з потужністю 100 люмен. На відстані 3-м діагональ проекції дорівнює 120 дюймам. Частота оновлення становить 120 Гц. Доповнює функціонал потужний кемпінговий ліхтар на 1200 люмен.
Поки доступно не так багато деталей про WP100 Titan, але, судячи з усього, це поліпшена версія моделі 8849 Tank3 Pro. Вона теж мала кемпінговий ліхтар і проєктор на 100 люмен, а її батарея 23 900 мАг здавалася вражаючою для свого часу. Однак на тлі нового пристрою Oukitel вона виглядає вже скромно.
Компанія планує почати продажі пристрою в лютому.
Якщо ви в пошуках потужної начинки, AnTuTu ділився рейтингом найпродуктивніших смартфонів на початок 2025 року. Моделі на основі Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400 продовжують боротися за лідируючі позиції в рейтингу.
А вже 22 січня дебютує Samsung Galaxy S25 – ця Android-лінійка буде актуальна весь 2025 рік. Компанія має намір реалізувати в ній усі найактуальніші тренди і фішки, а основний акцент буде зроблено на Ultra-версії.