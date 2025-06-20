Trump Mobile T1 подається публіці як "на 100% вироблений у США".

У понеділок компанія Дональда Трампа The Trump Organization з помпою представила власний телефон Trump Mobile T1. Компанія рекламує пристрій як "на 100% зроблений у США", але американське походження новинки під великим питанням.

Портал Wccftech із посиланням на експертів пише, що "золотий трампофон" насправді є ребрендингом недорогого Android-телефону T-Mobile REVVL 7 Pro виробництва китайської компанії Wingtech. Таким чином пристрій представили як продукт місцевого виробництва, не забувши при цьому про націнку.

Спочатку патріотичний бренд мав висміювати Apple за гасло Designed by Apple in California ("Розроблено Apple в Каліфорнії"), хоча насправді всі айфони збирають у Китаї та Індії.

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Інсайдер і редактор видання XDA Developers Макс Вайнбах підтвердив, що "трампофон" отримав новий корпус і логотип, втім, по суті залишається звичайною OEM-збіркою. Навіть якщо якась частина смартфона T1 буде зібрана в США, більша частина деталей все одно постачається з-за кордону, адже азійський ланцюжок поставок розвинений набагато краще.

Продажі Trump Mobile T1 обіцяють запустити у вересні. Смартфон отримав 6,8 дюймовий AMOLED-екран, 12+256 ГБ памʼяті, камери 50+2+2 Мп і батарею 5000 мАг. Вартість – 499 доларів (~20 000 грн).

Крім того, представлений разом зі смартфоном Trump Mobile – це типовий віртуальний оператор. Компанія Трампа використовує інфраструктуру великих гравців (Verizon, AT&T і T-Mobile) і просто перепродує готовий продукт, хоча риторика підносить усе це як альтернативний вибір для "справжніх американців".

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп пригрозив Apple 25%-вим тарифом, якщо Айфони не виготовлятимуть у США. Сьогодні техніку Купертіно виготовляють і збирають тільки в трьох країнах: Китаї, Індії та В'єтнаму.

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