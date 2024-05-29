Pixel 9 може стати найменш популярним телефоном Google за останні роки, незважаючи на чутки про вражаючі характеристики.

Спеціалісти Stocklytics опублікували результати свого свіжого дослідження. Воно показало, наскільки користувачі задоволені своїми смартфонами. Загалом в опитуванні взяло участь 10 000 осіб, передає TechRadar.

З'ясувалося, що найгіршими в рейтингу задовільності є телефони Google Pixel. Понад 57% власників настільки незадоволені своїм пристроєм, що хочуть перейти на смартфон інших брендів. Лише чверть користувачів Pixel оцінили свій перехід на смартфон іншого бренду як "малоймовірний".

Невдоволення пов'язані з численними скаргами користувачів на "сирі" моделі Pixel на момент релізу. На виправлення всіляких багів і помилок у Google йдуть місяці, що негативно позначається на користувацькому досвіді. Сьогодні частка ринку смартфонів Google Pixel у США становить менше 2%, що додатково підтверджує негативні тенденції.

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Власники Samsung і Apple виявилися більш прихильними. Згідно зі звітом, лише 34% користувачів в обох таборах думають про перехід на інший смартфон.

TechRadar пише, що це поганий знак для лінійки Google Pixel 9, яка, незважаючи на чутки про новий дизайн, появу третьої моделі та ще більшу кількість функцій ШІ, ризикує стати найменш популярним смартфоном від Google за останні роки, а, можливо, навіть останнім.

Анонс серії Pixel 9 очікується цієї осені. Актуальна лінійка смартфонів від Google була випущена в жовтні 2023 року. Вони, до речі, першими на ринку отримали семирічну підтримку ПЗ, тобто будуть оновлюватися до 2030 року.

А випущений нещодавно бюджетний Pixel 8a обійшов Galaxy S24 і iPhone 14 у рейтингу камер. Смартфон гарантує точне перенесення кольорів та експозицію в купі зі швидким фокусуванням та ефективною стабілізацією зображення.

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