Раніше з'явилася інформація, що iPhone 16 теж можуть сильно подорожчати через великі витрати на iPhone 15.

В кінці 2024-початку 2025 року очікується зростання вартості смартфонів на базі Android. Всьому причиною – перехід на новий процесор Snapdragon 8 Gen 4 з "неабияким рівнем продуктивності". Він буде встановлений в найкращих мобільних гаджетах.

У Qualcomm вже підтвердили, що наступне покоління Snapdragon буде оснащено спеціальними ядрами ЦП Oryon для "неймовірно потужних і ефективних пристроїв". Своєю чергою, експерти відзначають, що вартість чіпа буде рекордною, що безпосередньо вплине на ціни.

Перші смартфони на базі Snapdragon 8 Gen 4 дебютують на ринку на початку 2025 року. Точно невідомо, наскільки дорогим буде цей процесор, але зазвичай виробники смартфонів перекладають додаткові витрати на користувачів, а, отже, ціну чипсета можуть закласти в випущених на ньому пристроях.

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Це потенційно може означати, що серія Samsung Galaxy S25, Xiaomi 15 та інші флагманські телефони 2025 року зростуть у ціні. Тоді як Google використовує для Pixel власні чіпи, тому їх пристрої не повинні подорожчати, принаймні через перехід на новий чипсет.

Для порівняння, нещодавно представлені Xiaomi 14 на свіжому чипсеті взагалі Snapdragon 8 Gen 3 не подорожчали в порівнянні з минулим поколінням. За ціною 560 доларів це один з найдоступніших флагманів на ринку.

iPhone 16 теж може сильно подорожчати

З лінійкою iPhone 15 Apple побила свої рекорди за вартістю виробництва смартфонів і це ймовірно позначиться на цінах майбутньої лінійки iPhone 16, говорять аналітики.

Попри збільшення витрат на виробництво, Apple, як відомо, цього року залишила колишню ціну на iPhone 15. Однак у 2024 компанії доведеться переглянути прайс-лист.

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