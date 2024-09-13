Виробник описує новинку як "новий стандарт дизайну" в доступному сегменті.

Компанія Meizu готує до випуску новий флагманський ШІ-телефон Lucky 08. Представлять його 25 вересня, а поки можна оцінити на відео незвичний блок камер із трьома круглими модулями всередині.

Виробник описує новинку як "флагманський ШІ-телефон за ціною 2000 юанів, що встановлює новий стандарт дизайну у своєму класі". Так, модуль основної камери буде круглої форми, а додатковий об'єктив і спалах начебто обертаються навколо основного об'єктива. Китайські ЗМІ називають це дизайном у стилі Star Trek.

Відео дня

Серед інших очікуваних специфікацій телефону згадуються тонкі рамки навколо екрана, батарея 6000 мАг і просунутий ШІ. Яке в Lucky 08 буде "залізо", невідомо. З огляду на ціну у 2000 юанів (близько 270 доларів), флагманської начинки чекати не варто.

Смартфон буде доступний у чорному і біло-рожевому забарвленні.

Цікаво, що в лютому цього року Meizu оголосила, що вона згортає розробку традиційних смартфонів на користь ШІ. Але компанія, судячи з усього, не поспішає: з моменту заяви про відхід на ринок вийшло вже кілька її моделей, включно з новим апаратом у серії Note, яку востаннє оновлювали 2018 року.

За прогнозами аналітиків, до кінця 2024 року телефони з підтримкою ШІ становитимуть 11% від загального мобільного ринку, оскільки дедалі частіше з'являються нові варіанти використання і підвищується обізнаність споживачів у цьому сегменті. Раніше було названо десятку найпопулярніших смартфонів у 2024 році зі штучним інтелектом.

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