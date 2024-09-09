Перші можливості Apple Intelligence з'являться лише з виходом iOS 18.1 у жовтні.

На момент виходу в смартфонах iPhone 16 не буде доступна жодна з довгоочікуваних функцій ШІ. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, компанія перенесла пакет Apple Intelligence в оновлення iOS 18.1.

Таким чином, перші ШІ-можливості Apple стануть доступним користувачам лише в жовтні. Це будуть найбазовіші функції на кшталт вичавлювання тексту, групування повідомлень, пропозиції відповідей у "Повідомленнях", можливість запису і розшифровки телефонних дзвінків, а також видалення зайвих об'єктів з фотографій.

Впровадження генеративних функцій почнеться ближче до кінця року з випуском iOS 18.2. Серед очікуваних можливостей називають Image Playground для створення картинок на основі текстового опису користувача і Genmoji для генерації емодзі.

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А ось довгоочікувана оновлена Siri на основі Apple Intelligence з'явиться лише навесні 2025 року з релізом iOS 18.4.

При цьому не всі айфони, що оновилися до iOS 18, зможуть скористатися ШІ-функціями. Apple говорила, що для цього потрібен телефон із процесором A17 Pro або чипом серії M. Це означає, що всі моделі iPhone, старіші за iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, не будуть сумісні з Apple Intelligence.

Нагадаємо, на смартфонах Samsung функції ШІ доступні навіть на Galaxy 2021 року, нехай і в дещо урізаному вигляді.

Попри ці обмеження, власникам старих iPhone все одно є на що очікувати в майбутньому оновленні: iOS 18 отримала кастомізацію іконок, ігровий режим, перероблену "шторку", запис дзвінків з розшифруванням і багато чого ще. Якщо ваш пристрій оновився до iOS 17, отже, на нього можна встановити і нову систему.

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