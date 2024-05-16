По суті, це "спрощена" версія звичайного Meizu 21, але в деяких моментах вона навіть краща.

Компанія Meizu, незважаючи на заяви про припинення випуску традиційних смартфонів, несподівано вирішила відродити лінійку Note, яка востаннє оновлювалася в 2018 році. Смартфон вийшов недорогим і оснащений цілою купою ШІ-функцій, пише Gizchina.

Новинка називається Meizu 21 Note. По суті, це копія Meizu 21, але з простішим чипсетом. При цьому в деяких моментах Note-версія перевершує звичайний Meizu 21: наприклад, батарея 5500 мАг замість 4800 мАг, екран підтримує частоту 144 Гц, а ще 16 ГБ ОЗП у мінімальній конфігурації.

Характеристики Meizu 21 Note

Екран: 6,78 дюйма, 8T LTPO OLED, роздільна здатність 1,5K, 1-144 Гц, базова яскравість 800 ніт, максимальна яскравість 5000 ніт, ШІМ 2160 Гц;

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

Пам'ять: 16 ГБайт ОЗП LPDDR5X, 256/512 ГБайт UFS 4.0;

Акумулятор: 5500 мАг, швидка зарядка 66 Вт;

Камери: основна (50 Мп, Samsung S5KGN5, OIS), ширококутна (13 Мп, Samsung S5KGN5, автофокус), селфі (16 Мп, Samsung S5K3P9).

Одна з головних фішок смартфона – широкі можливості генеративного штучного інтелекту. Смартфон напише замість вас текст і скоротить листи, допоможе в обробці фото або перетворить запис мови на текст. Помічник зі штучним інтелектом також може перевіряти дзвінки і призначати вам зустрічі.

Відео дня

Фахівці зазначають, що Meizu 21 Note водночас найдоступніший із сучасних телефонів бренду і один із найдоступніших із можливостями штучного інтелекту загалом на ринку. У Китаї новинку оцінили від 360 доларів, ціна топової версії, з 16 ГБ ОЗП і 512 ГБ флеш-пам'яті, коштує 390 доларів.

Штучний інтелект все більше проникає в мобільні пристрої. Samsung вже додала можливості Galaxy AI в моделі Galaxy S24, S23, S22 і S21. Штучний інтелект також використовується в Pixel 8 і парочці інших китайських флагманів.

Водночас ми часто стали чути про так звані ШІ-девайси. Це компактні пристрої розміром з пейджер і власним ШІ, який вміє взаємодіяти з додатками через голосові команди. На ринку вже з'явилися Humane AI Pin, Rabbit R1 і Pendant, але популярними вони так і не стали.

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