Якщо чутки вірні, то третє покоління iPhone SE з'явиться на прилавках магазинів вже через кілька місяців.

За останні пару тижнів в Мережі з'явилося безліч чуток про нову "SE-шку" – представницю бюджетної лінійки смартфонів Apple, яка пропонує практично все те, що отримують і флагманські версії.

За словами інсайдера Росса Янга, який дуже рідко помиляється в тому, що стосується ще не анонсованих пристроїв Apple, бюджетний айфон вийде трохи пізніше, ніж повідомлялося раніше – у квітні-травні 2022 року, а не у березні.

Сам апарат вийде у старому дизайні з великими рамками та класичною кнопкою Home, у яку вбудовано сканер пальця Touch ID. Головною особливістю iPhone SE (2022) стане підтримка мобільних мереж п'ятого покоління 5G. За продуктивність відповідатиме чіп Apple A15, який зараз використовується в останніх айфонах.

Раніше в Мережі писали, що новий iPhone SE третього покоління коштуватиме близько $400, у гривнях це приблизно 10-11 тис., але на тлі ціноутворення техніки Apple в Україні це малоймовірно. Втім, новинка все одно повинна бути найдешевшою з актуальних. Наразі попередній iPhone SE оцінюється в 15-16 тисяч грн.

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До речі, якщо вірити чуткам, Apple також працює над моделлю iPhone SE+ зі збільшеним екраном, який дебютує у 2023 році. Головною зміною стане збільшений 5.7-дюймовий дисплей – таких купертинівці ще не робили.

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