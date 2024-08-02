Компанія не встигає наздогнати конкурентів у різних сферах, через що збитки за минуле півріччя зросли в кілька разів.

Корпорація Intel оголосила про скорочення свого штату співробітників на 15% і припинення "другорядної роботи", щоб вибратися з кризи і знизити витрати до 2025 року на 10 млрд доларів. За оцінками експертів, роботу втратять "від 15 до 19 тисяч фахівців".

Поки що зарано говорити, що відомий чипмейкер "йде на дно", але збитки компанії за підсумками другого кварталу 2024 року становили $1,6 млрд, хоча за попередній квартал виходило лише $437 мільйонів. Аналітики називають Intel "найгіршою технологічною акцією в індексі S&P 500 цього року".

Що стосується технологічного лідерства, то Intel не встигає встигнути за конкурентами з AMD і NVIDIA в плані застосування генеративного ШІ, але компанія продовжить розвиватися в цій галузі. Також компанія продовжує нарощувати виробничі потужності для створення флагманських чіпів для ноутбуків, де Apple і Qualcomm становлять серйозну загрозу з Arm.

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Дуже серйозним ударом по престижу Intel є і проблеми з процесорами 13 і 14-го покоління. Власники нових моделей ще у квітні скаржилися на зависання та перезавантаження ПК в іграх, але Intel тільки зараз визнала проблему. Це матиме довгострокові наслідки, впевнені експерти.

Виторг компанії за другий квартал склав $12,8 млрд, знизившись лише на 1% порівняно з минулим роком. Intel продовжує стабільно заробляти на продажу комплектуючих для ПК і серверів.

Згідно з оцінками Layoffs.fyi, який відстежує скорочення співробітників у компаніях по всьому світу, понад 120 тисяч фахівців втратили роботу в технологічних корпораціях і стартапах у 2024 році. Тривожні сигнали про економічний спад в IT вперше далися взнаки ще наприкінці 2021 року і тривають досі.

ЗМІ писали, що Apple єдиній із великих IT-гігантів вдалося уникнути масових звільнень. Зберегти всі робочі місця компанії допомогла більш грамотна стратегія найму нового персоналу протягом останніх років.

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