За даними видання The Wall Street Journal, купертинівці змогли уникнути проблем конкурентів, оскільки вони збільшували штат співробітників набагато повільніше, ніж інші бренди.

Apple – одна з найбільших компаній у світі. Попри це, купертинівці досі успішно уникали скорочень робочих місць, які торкнулися інших технологічних гігантів, включаючи Microsoft, Google, Meta та Amazon.

За даними видання The Wall Street Journal, зберегти всі робочі місця компанії допомогла більш грамотна стратегія найму нового персоналу протягом останніх років.

Зазначається що в Apple змогли уникнути проблем конкурентів, збільшуючи штат співробітників набагато повільніше, ніж інші бренди. Разом з тим "яблучна" компанія відома своєю тенденцією до ощадливості, з обмеженими пільгами для співробітників і бізнесом, зосередженим на апаратних продуктах і продажах, які до цього часу не були схильні до економічного спаду.

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Станом на кінець 2022 року в ній працювало загалом 164 тис. осіб. У 2021 році Apple збільшила штат на 6,5 %, найнявши 10 тис. нових співробітників, а роком раніше роботу в компанії знайшли менше ніж 7000 нових співробітників. Саме тому зараз компанія дивує своєю стійкістю, навіть попри розмови про очікуване зниження квартальних продажів вперше за три роки.

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Згідно з оцінками порталу Layoffs.fyi, який відстежує скорочення співробітників у компаніях по всьому світу, понад 195 тис. фахівців втратили роботу в технологічних корпораціях і стартапах у 2022 році. Тривожні сигнали про економічний спад в IT вперше дали про себе знати в кінці 2021 року і продовжилися весь минулий рік.

Минулого тижня Google оголосила про скорочення понад 6% всіх робочих місць. Йдеться про звільнення майже 12 000 співробітників.

А ще раніше інший техногігант Amazon повідомив, що планує скоротити 18 000 співробітників на тлі уповільнення зростання онлайн-продажів і можливості рецесії.

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