AMD або Intel: фахівці назвали переможця в битві процесорів у 2024 році

Кожен виробник пропонує якісь унікальні можливості, з усім тим, процесори Intel виявилися на кілька пунктів попереду.

Популярний портал Tom's Hardware вирішив нескінченну суперечку між двома головними "процесорними" таборами – AMD та Intel. Редакція протестувала найактуальніші моделі обох виробників за важливими параметрами. У результаті було визначено переможця.

Оцінювання чіпом проводилося за сімома критеріями – ціна, продуктивність в іграх і робочих завданнях, можливості для розгону, енергоспоживання, софт, архітектура, безпека.

Під час порівняння фахівці з'ясували сильні та слабкі сторони чіпів і дійшли очікуваного висновку: однозначно кращої пропозиції на ринку не існує – кожна компанія пропонує якісь унікальні можливості. Проте процесори Intel виявилися на кілька пунктів попереду. На думку Tom's Hardware, вони:

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Пропонують найкраще співвідношення ціни та якості;

Показують відмінні результати в додатках і більше підходять для творців контенту.

Відмінно показують себе в іграх.

Вони гарні для розгону.

Сильною стороною Intel є софт і драйвера.

У актуальних чипів Intel кращі специфікації.

У них відмінна архітектура.

Процесори AMD, зі свого боку, пропонують безкомпромісну продуктивність в іграх, можуть похвалитися високою енергоефективністю, просунутим техпроцесом і відмінним рівнем безпеки. Як результат, Intel здобув перемогу з рахунком 7:5.

Нагадаємо, до кінця цього місяця в AMD вийдуть, як вона саме каже, "найпотужніші десктопні чіпи" серії Ryzen 9000. При цьому коштувати вони будуть дешевше, ніж Ryzen 7000 на старті продажів. Що стосується Intel, то їхнє наступне покоління очікуються тільки наприкінці року.

Раніше фахівці назвали 10 відеокарт, які в жодному разі не можна купувати у 2024 р. У них або з'явився актуальніший і дешевший аналог, або вони ще на момент виходу постраждали від невдалого позиціонування.

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