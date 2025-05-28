Компанія працювала над цією технологією з 2018 року.

У флагманському смартфоні Galaxy S26 Samsung планує одразу кілька технічних змін у камерах. Одна з них - зменшення товщини модулів за рахунок використання струменевого друку замість традиційних світлозахисних плівок.

Як повідомляє The Elec, підрозділ Samsung Electro-Mechanics впровадить у конструкцію модулів матове чорнило, що наноситиметься на внутрішню частину корпусу камери, так звану реберну поверхню, яка знаходиться між лінзою і корпусом.

Ця частина відповідає за фіксацію лінзи, але також може стати причиною перевідбиття світла, що призводить до появи відблисків і артефактів. Матовий друк виступить у ролі світлоблокувальника, зменшуючи ці спотворення і одночасно знижуючи висоту модуля.

Відео дня

Технологія заснована на патенті, поданому Samsung ще в 2018 році, і, за даними джерела, вона буде застосована в лінійці Galaxy S26.

Також відомо, що компанія працює над іншими експериментальними рішеннями, зокрема, тестує модульні камери, які можуть кріпитися за допомогою магнітів або RFID, а Galaxy S26 Ultra може отримати об'єктив зі змінною діафрагмою.

Раніше ми розповідали, що нові iPhone отримають камеру 200 мегапікселів. Тож Apple нарешті наздожене Samsung за якістю об'єктивів.

Вас також можуть зацікавити новини: