У флагманському смартфоні Galaxy S26 Samsung планує одразу кілька технічних змін у камерах. Одна з них - зменшення товщини модулів за рахунок використання струменевого друку замість традиційних світлозахисних плівок.
Як повідомляє The Elec, підрозділ Samsung Electro-Mechanics впровадить у конструкцію модулів матове чорнило, що наноситиметься на внутрішню частину корпусу камери, так звану реберну поверхню, яка знаходиться між лінзою і корпусом.
Ця частина відповідає за фіксацію лінзи, але також може стати причиною перевідбиття світла, що призводить до появи відблисків і артефактів. Матовий друк виступить у ролі світлоблокувальника, зменшуючи ці спотворення і одночасно знижуючи висоту модуля.
Технологія заснована на патенті, поданому Samsung ще в 2018 році, і, за даними джерела, вона буде застосована в лінійці Galaxy S26.
Також відомо, що компанія працює над іншими експериментальними рішеннями, зокрема, тестує модульні камери, які можуть кріпитися за допомогою магнітів або RFID, а Galaxy S26 Ultra може отримати об'єктив зі змінною діафрагмою.
Раніше ми розповідали, що нові iPhone отримають камеру 200 мегапікселів. Тож Apple нарешті наздожене Samsung за якістю об'єктивів.