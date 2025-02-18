Apple навряд чи колись випустить телефон у такому корпусі, але користувачі в мережі оцінили ентузіазм.

Завжди цікаво уявити, який би вигляд мала операційна система, якби вона працювала на пристрої, заточеним під повністю іншу ОС. Дехто, наприклад, портує Windows 11 на Xiaomi, тоді як інші поміщають начинку від iPhone у гаджети інших брендів.

Портал 9To5Mac звернув увагу на пост техноентузіаста з Reddit, який перетворив Nokia Lumia 1020 на iPhone SE (2022) – він замінив "нутрощі" першого "нутрощами" другого. На подив, усе запрацювало, причому зовні все виглядає абсолютно нормально.

Від оригінального смартфона Nokia по суті залишилися тільки корпус і скло, що захищає дисплей. Усе інше, включно з чипом A15 Bionic, 128 ГБ пам'яті, камерою на 12 Мп, Touch ID і працюючим 5G – це iPhone SE третього покоління. До слова, сканер розмістився на задній панелі, щоб не псувати зовнішній вигляд Lumia 1020.

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А ще в смартфоні є окрема кнопка для камери, схожа на Camera Control в iPhone 16. Її підключили до перемикача гучності, щоб вона коректно працювала.

В іншому це повноцінний iPhone, що працює на iOS 18.3.1. Його можна підключити до Mac, CarPlay теж працює. Хоча доведеться обійтися без Apple Pay і бездротової зарядки.

Раніше УНІАН розповідав про ентузіаста, який створив незвичайний iPhone із прозорим корпусом. Apple навряд чи колись випустить такий телефон, але користувачі в мережі оцінили прозору естетику.

Ранні чутки до презентації iPhone 17 кажуть, що Apple планує замінити модель Plus новим "ультратонким" Айфоном. Називатися він буде iPhone Air – пристрій отримає камеру в стилі Google Pixel, а товщина корпусу складе рекордні 5,5 мм.

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