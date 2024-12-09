Проект Windows 11 Phone так і не вийшов за рамки концепції.

Користувач Reddit поділився результатами свого успішного експерименту. Ентузіасту вдалося поставити на Xiaomi Poco X3 Pro повноцінну Windows 11. ОС працює на бюджетному телефоні практично без нарікань, але є кілька моментів.

Змусити працювати Windows 11 на смартфоні виявилося непростим завданням, повідомляє Neowin. Ентузіасту довелося провозитися вісім годин, щоб все запускалося як треба. Відомо, що реддітер використовував емулятор Renegade Project для встановлення мобільної версії UEFI і Windows 11 ARM.

За словами автора, операційна система функціонує "доволі гладко", однак були невеликі проблеми з сенсорним екраном. Також смартфон значно "просів" в автономності – одного заряду вистачало не більше, ніж на 2,5 години. При цьому швидко виникає суттєве нагрівання пристрою.

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Розв'язати проблеми з нагріванням, автономністю та екраном, ймовірно, допомогла б нативна мобільна версія Windows 11, пише Neowin. Однак, незважаючи на підтримку ARM-процесорів у ноутбуках і планшетах, Microsoft поки що не проявляє інтересу до повернення на ринок смартфонів.

Microsoft офіційно припинила підтримку мобільної версії Windows 10 ще у 2019 році, а W11 для смартфонів так і не побачила світ. Грандіозні плани виробника з Lumia і Windows Phone так і не стали тим успіхом, який був необхідний для того, щоб конкурувати з Android або iOS.

Раніше з'являлися повідомлення, що Microsoft планує повернутися на ринок смартфонів. Причому відразу з унікальною розкладачкою, що обертається на 360 градусів. Можливо, це переосмислений Surface Duo 3, який так і не вийшов.

Тим часом журналісти зазначають, що з осіннім оновленням 24H2 Windows 11 за своєю суттю перетворилася на Windows 12. Microsoft змінила свою бізнес-модель, і замість трирічного циклу розробки Windows віддала пріоритет концепції "Windows як сервіс", сховавши за великим оновленням нову операційну систему.

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