Apple навряд чи колись випустить такий телефон, але користувачі в мережі оцінили прозору естетику.

Інженер та автор YouTube-каналу Phone Repair Guru показав перший у світі Айфон із прозорою кришкою. Це модернізована версія iPhone 16 Pro, яка дизайном нагадує пристрої Nothing.

Основні моменти процесу трансформації звичайного iPhone 16 у прозорий варіант блогер зафіксував на відео. Очевидно, що впорається з таким завданням у домашніх умовах без спеціальних навичок не кожен.

Одні з найскладніших етапів – це акуратно відокремити компоненти, не пошкодивши їх, і видалити фарбу, що також досить непросто. Для видалення всіх шарів покриття кришку довелося занурювати в кислоту на пару днів. Також використовували галій, який допоміг впоратися з алюмінієвим напиленням.

Процес має не дуже естетичний вигляд, але результат вищий за всякі похвали. Apple навряд чи колись випустить такий смартфон, а ось користувачі в мережі оцінили прозору естетику.

Утім, не виключено, що умільці з Китаю звернуть увагу на цю ідею і почнуть виробляти прозорі кришки або корпуси для iPhone, які можна буде замовити для кастомізації своїх пристроїв.

Раніше УНІАН розповідав про ентузіастів, які створили перший у світі складаний iPhone. За словами інженерів, найскладніше виявилося перетворити оригінальний екран на гнучкий – у більшості випадків дисплеї виходили з ладу після одного закриття кришки.

Чутки за рік до презентації iPhone 17 свідчать, що Apple планує замінити модель Plus новим "ультратонким" Айфоном. Називатися він буде iPhone Air – за аналогією з легким MacBook Air.

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