Сама компанія поки ніяк не прокоментувала дії своїх працівників.

У той час як Apple вперше за 10 років призупинила виробництво iPhone і iPad, відпустивши працівників фабрик відпочивати, багато співробітників роздрібних магазинів компанії і технічна підтримка AppleCare повинні будуть вийти на роботу.

У зв'язку з цією "несправедливістю" група активістів Apple Together планує провести страйк напередодні Різдва. Співробітники компанії та її роздрібних магазинів мітингуватимуть за кращі умови праці, пише Insider.

Самі працівники планують піти з роботи раніше, щоб бути поруч з сім'єю, а не за прилавком магазинів. Також вони закликали користувачів відмовитися від покупки "яблучної" продукції – як у фізичних, так і онлайн, і змусити її окупати той імідж, за який вони платять.

— Apple Together (@AppleLaborers) December 23, 2021

Apple Together також повідомляє, що всі працівники, які "не побояться піти проти тирана" і підуть у день страйку додому раніше, можуть подати заявку на отримання $500 від Некомерційного фонду солідарності Coworker.

Сама компанія поки ніяк не прокоментувала дії своїх працівників. Детальні вимоги організатори акції розмістили за посиланням.

Раніше УНІАН вже писав, що вартість нового бюджетного Айфона може неприємно здивувати користувачів. Цінник апарату буде як у минулого покоління – 400 доларів, у гривнях це приблизно 10-11 тис., що трохи менше, ніж стартова ціна iPhone SE (2020), але все одно така вартість виглядає трохи нелогічною, особливо на тлі ціноутворення техніки Apple в Україні, де $400 перетворюються на 15-16 тис. – за ці гроші на вітчизняних прилавках можна знайти iPhone 11.

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