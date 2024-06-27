Ці девайси підтримують HyperOS (Android 14), але ця версія ОС стане для них останньою.

Восени цього року для пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco почнуть виходити перші оновлення HyperOS 2.0, побудовані на операційній системі Android 15. Першими оновляться флагманські моделі, а більш бюджетні пристрої будуть оновлюватися весь 2025 рік.

Водночас низка моделей Xiaomi та її суббрендів позбудуться підтримки ПЗ у цьому році. Журналісти GizmoChina зібрали список моделей смартфонів і планшетів, які точно не отримають Android 15. Ці девайси підтримують Android 14, але ця версія ОС стане останньою.

Xiaomi:

Xiaomi Civi

Xiaomi 12X

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Mix 4

І старіші моделі

Redmi:

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi A2

Redmi A2+

Redmi Note 12 5G

Redmi K60E

Redmi 12C

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Discovery

Redmi Pad

Redmi Note 11R

Redmi A1+

Redmi 11 Prime

Redmi 11 Prime 5G

Redmi A1

Redmi Note 11 SE

Redmi K50 Ultra

Redmi K50i

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11 SE

Redmi 10 Power

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10A

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K40S

Redmi 10

Redmi 10C

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi 10 (2022)

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11S

І старіші моделі

Poco:

Poco X5

Poco X5 Pro

Poco X4 GT

Poco X4 Pro 5G

Poco M5

Poco M5s

Poco M4 5G

Poco M4 Pro 5G

Poco F4

Poco F4 GT

Poco C55

Poco C50

Poco C40

І старіші моделі

Усім перерахованим вище моделям уже 2-3 роки, втім, є в списку і зовсім нові смартфони, наприклад Redmi 12C. Він вийшов у січні 2023 року, але через свою дешевизну отримав найкоротші терміни підтримки ПЗ.

Відео дня

Нагадаємо, починаючи з вересня 2023 року, Xiaomi продовжила період підтримки своїх пристроїв до чотирьох років мажорних оновлень Android і п'яти років для оновлень безпеки. Але ті моделі, які вийшли до вересня 2023, залишаться з колишньою підтримкою.

Бета-тестування новітньої операційної системи Android 15 просто зараз доступне на пристроях Pixel, а також деяких Xiaomi, OnePlus, Nothing і апаратах інших брендів.

З виходом Android 15 система дасть змогу шукати вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми і повідомить, що не так із вашим телефоном без походу до СЦ. А ще всі смартфони довше працюватимуть від акумулятора.

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