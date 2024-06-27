Для понад 70+ пристроїв Xiaomi останньою версією ОС залишиться Android 14 / Скриншот

Восени цього року для пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco почнуть виходити перші оновлення HyperOS 2.0, побудовані на операційній системі Android 15. Першими оновляться флагманські моделі, а більш бюджетні пристрої будуть оновлюватися весь 2025 рік.

Водночас низка моделей Xiaomi та її суббрендів позбудуться підтримки ПЗ у цьому році. Журналісти GizmoChina зібрали список моделей смартфонів і планшетів, які точно не отримають Android 15. Ці девайси підтримують Android 14, але ця версія ОС стане останньою.

Xiaomi:

  • Xiaomi Civi
  • Xiaomi 12X
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi 11i HyperCharge 5G
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi Mi 11X
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi Mi 11 Lite
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Xiaomi Mi 10S
  • Xiaomi Mi 10i 5G
  • Xiaomi Mi Mix Fold
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Pad 5 Pro
  • Xiaomi Mix 4
  • І старіші моделі

Redmi:

  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Redmi A2
  • Redmi A2+
  • Redmi Note 12 5G
  • Redmi K60E
  • Redmi 12C
  • Redmi Note 12 Pro
  • Redmi Note 12 Pro+
  • Redmi Note 12 Discovery
  • Redmi Pad
  • Redmi Note 11R
  • Redmi A1+
  • Redmi 11 Prime
  • Redmi 11 Prime 5G
  • Redmi A1
  • Redmi Note 11 SE
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi K50i
  • Redmi Note 11T Pro
  • Redmi Note 11T Pro+
  • Redmi Note 11 SE
  • Redmi 10 Power
  • Redmi 10 Prime 2022
  • Redmi 10A
  • Redmi Note 11S 5G
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G
  • Redmi K50
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K40S
  • Redmi 10
  • Redmi 10C
  • Redmi Note 11E
  • Redmi Note 11E Pro
  • Redmi K50 Gaming
  • Redmi 10 (2022)
  • Redmi Note 11
  • Redmi Note 11 Pro
  • Redmi Note 11 Pro 5G
  • Redmi Note 11S
  • І старіші моделі

Poco:

  • Poco X5
  • Poco X5 Pro
  • Poco X4 GT
  • Poco X4 Pro 5G
  • Poco M5
  • Poco M5s
  • Poco M4 5G
  • Poco M4 Pro 5G
  • Poco F4
  • Poco F4 GT
  • Poco C55
  • Poco C50
  • Poco C40
  • І старіші моделі

Усім перерахованим вище моделям уже 2-3 роки, втім, є в списку і зовсім нові смартфони, наприклад Redmi 12C. Він вийшов у січні 2023 року, але через свою дешевизну отримав найкоротші терміни підтримки ПЗ.

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Нагадаємо, починаючи з вересня 2023 року, Xiaomi продовжила період підтримки своїх пристроїв до чотирьох років мажорних оновлень Android і п'яти років для оновлень безпеки. Але ті моделі, які вийшли до вересня 2023, залишаться з колишньою підтримкою.

Бета-тестування новітньої операційної системи Android 15 просто зараз доступне на пристроях Pixel, а також деяких Xiaomi, OnePlus, Nothing і апаратах інших брендів.

З виходом Android 15 система дасть змогу шукати вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми і повідомить, що не так із вашим телефоном без походу до СЦ. А ще всі смартфони довше працюватимуть від акумулятора.

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