Восени цього року для пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco почнуть виходити перші оновлення HyperOS 2.0, побудовані на операційній системі Android 15. Першими оновляться флагманські моделі, а більш бюджетні пристрої будуть оновлюватися весь 2025 рік.
Водночас низка моделей Xiaomi та її суббрендів позбудуться підтримки ПЗ у цьому році. Журналісти GizmoChina зібрали список моделей смартфонів і планшетів, які точно не отримають Android 15. Ці девайси підтримують Android 14, але ця версія ОС стане останньою.
Xiaomi:
- Xiaomi Civi
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10S
- Xiaomi Mi 10i 5G
- Xiaomi Mi Mix Fold
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi Mix 4
- І старіші моделі
Redmi:
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi A2
- Redmi A2+
- Redmi Note 12 5G
- Redmi K60E
- Redmi 12C
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Discovery
- Redmi Pad
- Redmi Note 11R
- Redmi A1+
- Redmi 11 Prime
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi A1
- Redmi Note 11 SE
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50i
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11 SE
- Redmi 10 Power
- Redmi 10 Prime 2022
- Redmi 10A
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K40S
- Redmi 10
- Redmi 10C
- Redmi Note 11E
- Redmi Note 11E Pro
- Redmi K50 Gaming
- Redmi 10 (2022)
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11S
- І старіші моделі
Poco:
- Poco X5
- Poco X5 Pro
- Poco X4 GT
- Poco X4 Pro 5G
- Poco M5
- Poco M5s
- Poco M4 5G
- Poco M4 Pro 5G
- Poco F4
- Poco F4 GT
- Poco C55
- Poco C50
- Poco C40
- І старіші моделі
Усім перерахованим вище моделям уже 2-3 роки, втім, є в списку і зовсім нові смартфони, наприклад Redmi 12C. Він вийшов у січні 2023 року, але через свою дешевизну отримав найкоротші терміни підтримки ПЗ.
Нагадаємо, починаючи з вересня 2023 року, Xiaomi продовжила період підтримки своїх пристроїв до чотирьох років мажорних оновлень Android і п'яти років для оновлень безпеки. Але ті моделі, які вийшли до вересня 2023, залишаться з колишньою підтримкою.
Бета-тестування новітньої операційної системи Android 15 просто зараз доступне на пристроях Pixel, а також деяких Xiaomi, OnePlus, Nothing і апаратах інших брендів.
З виходом Android 15 система дасть змогу шукати вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми і повідомить, що не так із вашим телефоном без походу до СЦ. А ще всі смартфони довше працюватимуть від акумулятора.