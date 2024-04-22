Друга версія ОС для пристроїв китайського бренду вийде вже цього року, але її повноцінне розгортання почнеться лише у 2025-му.

HyperOS – нову оболонку для смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco – презентували в жовтні 2023 року. Більшість моделей уже оновилися до нової ОС, а старіші девайси отримають апдейт до кінця літа.

З чуток, Xiaomi має представити наступну версію своєї оболонки для своїх пристроїв разом із презентацією Xiaomi 15 цієї осені. Інсайдери вже підготували список смартфонів, які точно отримають HyperOS 2.0.

Список неофіційний, але джерела впевнені в його вірогідносты. Ось усі моделі:

Відео дня

Xiaomi:

Xiaomi Mi 11 Xiaomi / Mi 11 Pro / Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11 LE / Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi 12S

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi Civi 2

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi:

Redmi K50 Gaming

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi Note 12 Pro / Redmi Note 12 Pro+ / Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

Redmi Note 12R Pro / Redmi Note 12

Redmi 11 Prime

Redmi K50i / Redmi K50i Pro / Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi 12C

Redmi K60E

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi 11 Prime 5G / Redmi 10 5G / Redmi 10 Prime+ 5G / Redmi Note 11E

Redmi Note 11R

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R Pro / Redmi Note 13 5G

Redmi K70 Pro

Redmi K70E

Redmi K70

Redmi 13R / Redmi 13C 5G

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi 12 5G / Redmi Note 12R

Redmi 12

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Turbo 3

POCO:

POCO F4

POCO F4 GT

POCO F4 Pro

POCO M5

POCO X4 GT Pro / POCO X4 GT

POCO X5 Pro 5G

POCO C55

POCO F5 Pro

POCO X5 5G

POCO M4 5G

POCO F5 5G

POCO X6 5G

POCO X6 Pro

POCO M6 Pro

POCO M6 Pro 4G

POCO F6

Першими HyperOS 2.0 зможуть скористатися власники смартфонів Xiaomi 15 – вона буде попередньо встановлена за замовчуванням. А повноцінне розгортання нової ОС почнеться вже в 2025-му протягом усього року.

Автори списку уточнюють, що деякі з перерахованих моделей отримають HyperOS 2.0 на базі Android 14, а не нової Android 15. Також список буде доповнено новинками Xiaomi, випущеними в найближчий рік. А якщо вашого гаджета немає в списку, то це може бути хорошим часом для апгрейда.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року Xiaomi припинить підтримку понад 30 своїх смартфонів. Ці моделі буду переведені до так званого списку EOL і перестануть отримувати будь-які оновлення, включно з HyperOS.

Нагадаємо, на початку квітня Xiaomi випустила один з найкращих смартфонів у середньоціновому сегменті. Йдеться про Redmi Turbo 3 – коштуючи дешевше 300 доларів апарат пропонує флагманське залізо, яскравий OLED-екран і супершвидку зарядку.

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