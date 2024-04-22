HyperOS – нову оболонку для смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco – презентували в жовтні 2023 року. Більшість моделей уже оновилися до нової ОС, а старіші девайси отримають апдейт до кінця літа.
З чуток, Xiaomi має представити наступну версію своєї оболонки для своїх пристроїв разом із презентацією Xiaomi 15 цієї осені. Інсайдери вже підготували список смартфонів, які точно отримають HyperOS 2.0.
Список неофіційний, але джерела впевнені в його вірогідносты. Ось усі моделі:
Xiaomi:
- Xiaomi Mi 11 Xiaomi / Mi 11 Pro / Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi 11T Pro Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi Mi 11 LE / Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
Redmi:
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Note 12 Pro / Redmi Note 12 Pro+ / Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
- Redmi Note 12R Pro / Redmi Note 12
- Redmi 11 Prime
- Redmi K50i / Redmi K50i Pro / Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi 12C
- Redmi K60E
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi 11 Prime 5G / Redmi 10 5G / Redmi 10 Prime+ 5G / Redmi Note 11E
- Redmi Note 11R
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13R Pro / Redmi Note 13 5G
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70E
- Redmi K70
- Redmi 13R / Redmi 13C 5G
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 13 4G
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi 12 5G / Redmi Note 12R
- Redmi 12
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Turbo 3
POCO:
- POCO F4
- POCO F4 GT
- POCO F4 Pro
- POCO M5
- POCO X4 GT Pro / POCO X4 GT
- POCO X5 Pro 5G
- POCO C55
- POCO F5 Pro
- POCO X5 5G
- POCO M4 5G
- POCO F5 5G
- POCO X6 5G
- POCO X6 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO M6 Pro 4G
- POCO F6
Першими HyperOS 2.0 зможуть скористатися власники смартфонів Xiaomi 15 – вона буде попередньо встановлена за замовчуванням. А повноцінне розгортання нової ОС почнеться вже в 2025-му протягом усього року.
Автори списку уточнюють, що деякі з перерахованих моделей отримають HyperOS 2.0 на базі Android 14, а не нової Android 15. Також список буде доповнено новинками Xiaomi, випущеними в найближчий рік. А якщо вашого гаджета немає в списку, то це може бути хорошим часом для апгрейда.
Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року Xiaomi припинить підтримку понад 30 своїх смартфонів. Ці моделі буду переведені до так званого списку EOL і перестануть отримувати будь-які оновлення, включно з HyperOS.
Нагадаємо, на початку квітня Xiaomi випустила один з найкращих смартфонів у середньоціновому сегменті. Йдеться про Redmi Turbo 3 – коштуючи дешевше 300 доларів апарат пропонує флагманське залізо, яскравий OLED-екран і супершвидку зарядку.