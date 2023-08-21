А бонусом портативна зарядка працює ще й як підставка для смартфона.

Відомий виробник зарядних пристроїв, компанія Anker, представила новий повербанк-мультитул. Новинку назвали Anker 335 (Gen 2). Її головна особливість полягає в наявності вбудованого кабелю USB-C.

Таке рішення дозволяє не піклуватися про те, щоб носити з собою зайвий кабель для зарядки. На корпусі є спеціальне місце, щоб заховати там роз'єм кабелю, коли він не використовується, повідомляє Gizmochina.

Сам повербанк характеризується місткістю 20 000 мАг і здатний видавати до 22.5 Вт потужності, а крім вбудованого проводу у нього є ще по одному порту USB-C і USB-A. На додаток в пристрої є спеціальний тримач, щоб зручно дивитися ролики під час зарядки.

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У Китаї за Anker 335 (Gen 2) просять всього 229 юанів (близько 1100 грн). Про вихід цієї моделі за межами Азії поки не повідомляло, але поява її на AliExpress та інших маркетплейсах це питання часу.

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