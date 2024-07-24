Новинка вже стала хітом у Китаї і з часом з'явиться на глобальному ринку.

Раніше цього тижня почалися продажі флагмана Redmi K70 Ultra з найпотужнішим залізом на ринку. Пристрій продається поки що тільки в Китаї, а тим часом місцеві оглядачі поділилися добіркою реальних, а не рекламних фото.

На тильній панелі смартфона розташована потрійна камера, яка включає 50-Мп основний сенсор, 8-Мп ультраширококутний об'єктив і 2-Мп макро. В основній камері використовується датчик Sony IMX906 оптичного формату 1/1,56 дюйма, що означає, що при фотографуванні можна отримати більше світла і деталей, особливо в умовах низької освітленості.

Розпізнавання сцен за допомогою ШІ може автоматично регулювати налаштування камери відповідно до умов зйомки та оптимізувати якість зображення. Алгоритм штучного інтелекту також може забезпечувати індивідуальну оптимізацію зображення під час зйомки різних сцен, як-от портрети та пейзажі.

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Знімки, зроблені за допомогою основного модуля, навряд чи здивують фотолюбителів, своєю якістю, але оглядачі відзначають помітний прогрес щодо попередника.

"Реальні фотографії демонструють більш високу насиченість за рахунок насиченості алгоритмів Redmi K70 Ultra. Звичайні користувачі отримують фото, якими можна буде поділитися в соціальних мережах без постобробки", - написали оглядачі.

Нагадаємо, Redmi K70 Ultra, що працює на базі MediaTek Dimensity 9300+ з частотою 3,4 ГГц, набирає 2 382 780 балів у бенчмарку Antutu. Це робить його найпотужнішим Android-смартфоном на цей момент. Для розуміння того, наскільки потужним вийшов апарат, Redmi K70 Ultra випереджає актуального лідера AnTuTu більш ніж на 200 тисяч балів.

Також новинка може похвалитися немерехтливим дисплеєм із частотою 144 Гц, захистом IP68, батареєю 5500 мАг і підтримкою зарядки потужністю 120 Вт. Ціна новинки в Китаї - 360 доларів. Він перевершив усіх конкурентів за стартовими продажами у 2024 році.

Уже підтверджено, що на глобальному ринку смартфон теж з'явиться, але під назвою Xiaomi 14T Pro і за вищою ціною. А вже в жовтні 2024 року вийде флагманська серія Xiaomi 15.

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