Новий смартфон Xiaomi побив рекорд продажів 2024 року за перші 3 години

Новинка отримала високий попит і посіла перше місце з продажу в усіх цінових сегментах.

У Китаї почалися продажі флагмана Redmi K70 Ultra з найпотужнішим залізом на ринку. Компанія Xiaomi вже встигла відзвітувати про перші успіхи – смартфон отримав високий попит і перевершив усіх конкурентів за стартовими продажами.

ЗМІ зазначають, що новий смартфон побив рекорд продажів 2024 року, досягнувши цього всього за 3 години після запуску. Ба більше, він посів лідируючі позиції з продажу у всіх цінових сегментах на всіх онлайн-майданчиках.

Redmi K70 Ultra доступний у чотирьох варіантах: від 12 до 16 ГБ оперативної і від 256 ГБ до 1 ТБ вбудованої, за ціною від $350 до $495. Він також поставляється в трьох кольорах: Ink Feather (чорний), Clear Snow (білий) і Ice Glass (фіолетовий).

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У чому особливість Redmi K70 Ultra

Пристрій у своєму роді унікальний. У бенчмарку AnTuTu він набирає аж 2 382 780 балів, що з великим запасом робить його найпотужнішим Android-смартфоном на ринку. При цьому цінник у 350 доларів приємно здивує навіть тих, хто не готовий витрачати гроші на дорогі пристрої.

Також новинка може похвалитися OLED-екраном на 6,67 дюйма і частотою оновлення 144 Гц, основною камерою 50 Мп (Sony IMX906) і батареєю 5500 мАг зі швидким заряджанням на 120 Вт (від 0% до 100% за 24 хвилини). А показник ШІМу становить 3840 Гц, тобто він безпечний для очей.

На глобальному ринку смартфон теж з'явиться, але під назвою Xiaomi 14T Pro і напевно за вищою ціною.

А вже в жовтні 2024 року вийде флагманська серія Xiaomi 15. Відомо, що смартфони першими на ринку отримають процесор Snapdragon 8 Gen 4 і захист IP69. А відмітною особливістю Pro-моделі буде поліпшена потрійна камера на 50 Мп.

Також у мережі з'явилася інформація, що компанія Xiaomi дозволить своїм користувачам відключати рекламні матеріали в системних додатках смартфона за допомогою однієї кнопки. Нову функцію виявили в бета-версії прошивки HyperOS.

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