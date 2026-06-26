Тіктоки та 'живий' ігровий світ: у мережі з’явилися нові подробиці GTA 6

До виходу найочікуванішої гри десятиліття залишилося менше п’яти місяців.

На бразильському сайті Amazon з'явився опис GTA 6, який розкрив унікальні механіки майбутньої гри Rockstar. Там, серед іншого, згадується внутрішньоігрова соціальна мережу на зразок TikTok, де гравець зможе переглядати вірусні відео.

Друга важлива деталь стосується максимально живого відкритого світу. Неігрові персонажі (NPC) отримають власний розпорядок дня, а сама гра буде наповнена випадковими подіями та додатковими активностями, що робить місто неймовірно живим.

У центрі сюжету – два головні персонажі: Люсія та Джейсон, між якими можна буде перемикатися в ході сюжету, а також проходити спільні місії в кооперативному режимі.

Відео дня

"Відчуйте еволюцію управління персонажами, де кожен головний герой має унікальні навички, що безпосередньо впливають на кримінальну екосистему та тактичний інтелект місій", – з опису на Amazon.

У описі також зазначено, що гравці зможуть досліджувати Вайс-Сіті, пляжі, болота, невеликі міста та безліч інших регіонів штату Леоніда. Попередні витоки інформації стверджували, що в GTA 6 буде понад 700 інтерактивних будівель, куди можна зайти, включаючи повноцінний торговий центр, будинки та офіси з ліфтами, що працюють.

Окрему увагу приділено технічній стороні: заявлена графіка нового покоління з просунутим освітленням, більш реалістичними анімаціями та динамічною погодою, що змінюють фізику та геймплей.

Нагадаємо, GTA 6 вийде 19 листопада на PS5 та Xbox Series. Реліз на ПК очікується пізніше. Інсайдер DetectiveSeeds вважає, що на комп’ютерах екшен випустять у лютому 2027 року.

Раніше цього тижня Rockstar відкрила попередні замовлення на Grand Theft Auto 6. В Україні найдешевшу версію оцінили в 3500 грн, а за ультимативне видання доведеться доплатити ще 800 грн.

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