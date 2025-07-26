"Історії про вбивство нацистів завжди актуальні": сказали творці, і їм одразу ж схвалили шоу.

Amazon не збирається зупиняти конвеєр ігрових екранізацій, і тепер, окрім серіалів за Fallout і Mass Effect, готує ще й шоу за Wolfenstein.

Як повідомляє Variety, екранізацію схвалили після всього однієї репліки від творців: "Історії про вбивство нацистів завжди актуальні".

Зйомками займеться компанія Kilter Films, вона ж знімала Fallout. Головною людиною на майданчику стане Патрік Сомервілл, відомий за мінісеріалом "Станція одинадцять" і "Залишені" від HBO. У Wolfenstein Сомервілль буде сценаристом, виконавчим продюсером і шоураннером.

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Варто зазначити, що це вже не перша спроба дати Wolfenstein екранізацію. У 2012 році серію намагалися перенести на великі екрани, але з того моменту нічого з місця не зрушилося.

Оригінальні ігри Wolfenstein, які беруть свій початок ще з 1981 року, розповідають про американського солдата Вільяма "Бі Джея" Бласковіча. Бі Джей - елітний агент, якого в Другу світову війну посилають на найнебезпечніші завдання глибоко в тил противника.

При цьому Wolfenstein - аж ніяк не історична гра. У цьому всесвіті Німеччина активно користується надприродними артефактами і просунутими технологіями, завдяки чому змогла отримати перевагу у війні.

Раніше ми розповідали, що виявляється, над серіалами за Fallout і Mass Effect працюють одні й ті самі люди. Обидва шоу ділять одну виробничу команду.

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