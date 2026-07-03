Тираж Cyberpunk 2077 сягнув 40 млн копій – на відому гру діє рекордна знижка

Щоб досягти цього результату, "Кіберпанку" знадобилося майже 6 років.

Компанія CD Projekt RED повідомила про досягнення нового рубежу для Cyberpunk 2077. З моменту виходу в 2020 році популярна гра розійшлася тиражем у 40 млн копій.

Творці "Кіберпанку" зазначили, що цей тираж включає як продажі самої гри, так й повного видання. Але загальна кількість гравців все одно має перевищувати 40 млн, оскільки екшен доступний у рамках передплат Xbox Game Pass та PS Plus.

Зростання продажів в останні місяці аналітики пов’язують з ажіотажем навколо виходу першого повноцінного трейлера 2-го сезону аніме Cyberpunk: Edgerunners, прем’єра якого запланована на осінь 2026 року, а також із великими сезонними розпродажами. Так, у Steam базова версія Cyberpunk 2077 до 9 липня пропонується з рекордною знижкою 70%. Дещо скромніша знижка є й на Phantom Liberty.

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Про розробку сиквела під робочою назвою Project Orion стало відомо ще у 2022 році – нещодавно він увійшов у стадію препродакшну. За оцінками CDPR, шлях від препродакшну до фінального релізу зазвичай становить від 4 до 5 років. Очевидно, очікувати виходу Cyberpunk 2 раніше 2030 року не варто.

Деякі подробиці про Cyberpunk 2 раніше розкрив творець всесвіту Майк Пондсміт. Він розповів, що в грі з’явиться ще одне місто, окрім Найт-Сіті, і описав його як "Чикаго, де все пішло не так". При цьому Найт-Сіті теж залишиться у сиквелі. А Кіану Рівз говорив, що хотів би повернутися до ролі Джонні Сільверхенда.

Основна частина CD Projekt зараз зайнята роботою над The Witcher 4, реліз якої очікується у 2027–2028 роках. Компанія планує випустити нову трилогію "Відьмака" з Цирі протягом шести років.

Нагадаємо, у 2027 році на ПК, Xbox Series і PlayStation 5 вийде абсолютно нове сюжетне доповнення "Балади минулого" для Witcher 3 з Геральтом у головній ролі. За обсягом контенту воно буде порівнянним із "Кров і вино".

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