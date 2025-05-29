Сиквел Cyberpunk 2077 увійшов у стадію препродакшену: розкрито приблизну дату виходу

CDPR назвали гру у звіті Cyberpunk 2, але це не означає, що вона отримає саме таку фінальну назву.

Сиквел Cyberpunk 2077 офіційно більше не носить ім'я Project Orion – CD Projekt RED уперше використала назву Cyberpunk 2. Також студія повідомила, що проєкт увійшов у стадію препродакшену, а концептуальна фаза розробки завершилася "кілька тижнів тому".

Над грою зараз працює відносно невелика команда з 96 осіб, йдеться у свіжому фінансовому звіті CDPR. Для порівняння, на четвертого "Відьмака" виділили 422 людини – зараз це основний проєкт польської студії й команда продовжує розширюватися.

Щодо термінів виходу Cyberpunk 2, то співкерівник CD Projekt Міхал Новаковський у розмові з інвесторами зазначив, що шлях від препродакшену до фінального релізу зазвичай становить від 4 до 5 років. Однак треба враховувати, що кожен тайтл унікальний, є змінні, про які ми можемо не знати.

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Таким чином, очікувати випуску Cyberpunk 2 раніше 2030 року не варто. А отже, це буде тайтл уже не для нинішнього покоління консолей, а для наступного. Очевидно, гру випустять для PS6 і нового Xbox. І, звісно, для ПК.

Варто зазначити, що після релізу Cyberpunk 2077 CDPR відкрила підрозділ у США, спеціально орієнтований на розробку сиквелу. Такий крок дасть змогу організувати паралельні робочі процеси та знизити ризики, пов'язані з потенційними затримками у виробництві гри.

Тим часом студія готує реліз версії Cyberpunk 2077 для Switch 2, який має відбутися вже 5 червня з релізом пристрою, а також порт для Mac. Що стосується Cyberpunk 2, то, за чутками, у сиквелі з'явиться друге місто, схоже на Чикаго.

Раніше стало відомо, що розвиток всесвіту Cyberpunk 2077 не зупиниться на одних лише іграх. Успіх аніме Cyberpunk: Edgerunners надихнув розробників на створення повноцінного серіалу або навіть фільму. За його виробництво візьмуться автори "Справжнього детектива" і "Містера Робота".

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