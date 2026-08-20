Свіже оновлення Windows 11 'ламає' ігри та спричиняє перезавантаження: що робити

Microsoft вже з’ясовує ситуацію, але коли випустить виправлення – невідомо.

Користувачі Windows 11 поскаржилися на збій у роботі ігор та раптові перезавантаження комп’ютера після встановлення нового оновлення. Проблема торкнулася версій 24H2 та 25H2, якщо система оновилася до KB5121003 і перейшла на збірки 26100.9168 або 26200.9168.

Microsoft вже підтвердила проблеми щонайменше у трьох іграх: ARC Raiders, MARVEL Tōkon та The Finals. Ігри можуть зависати, закриватися без попередження та видавати помилки EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. Деякі користувачі також повідомляють про раптове перезавантаження ПК під час гри.

За однією з версій, проблема може бути пов’язана з посиленням перевірки дескрипторів ядра в новій версії Windows: ця функція покращує захист системи, але порушує роботу ігор та програм, створених з урахуванням "м’якших" правил. Розробники просять постраждалих надсилати телеметрію через Центр відгуків.

Відео дня

Технічно проблемне оновлення можна видалити, після чого ігри мають знову запрацювати. Однак робити це не радять: цього місяця Microsoft усунула понад 500 вразливостей (CVE), зробивши це оновлення одним із найбільших у сфері безпеки в історії Windows.

Проблеми після встановлення оновлення KB5121003 стосуються не лише ігор. Користувачі також повідомляють про збої в роботі Microsoft Teams та Outlook. Microsoft уже розпочала розслідування і має випустити виправлення після встановлення точної причини.

Раніше в Windows 11 з’явилася функція безстрокового призупинення оновлень. Також у меню живлення додали окрему кнопку для вимкнення або перезавантаження ПК без встановлення оновлень.

Тим часом у Steam саме зараз триває фестиваль українських ігор. У рамках акції вартість ігор починається від 49 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: