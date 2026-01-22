Чорні екрани, вильоти і збої: перше в 2026 році оновлення 'зламало' Windows 11

Оновлення KB5074109 є обов'язковим і встановлюється автоматично на всі сумісні пристрої.

Перше обов'язкове оновлення Windows 11 у 2026 році виявилося невдалим – користувачі по всьому світу зіткнулися з серйозними проблемами в різних аспектах роботи системи.

Видання PC World повідомляє щонайменше про такі помилки:

Короткочасні чорні екрани, які "заморожують" робочий стіл на одну-дві секунди.

Деякі пристрої перестали коректно переходити в режим сну: один з режимів (S3) не запускається, натомість затемнює екран.

Зафіксовано баг в клієнті Outlook: процес програми не завершується коректно, залишаючись в пам'яті і перешкоджаючи повторному запуску.

У корпоративному сегменті оновлення порушило роботу Azure Virtual Desktop і Windows 365.

У деяких користувачів перестала працювати функція вимкнення і перезапуску, через що доводиться використовувати "жорстке" вимкнення через кнопку живлення.

Крім перерахованих проблем, є й інші: частину з них в екстреному режимі вже виправила Microsoft. Однак низка багів, наприклад з Outlook і чорними екранами, поки залишаються невирішеними. Ймовірно, їх виправлення варто чекати тільки в наступному лютневому патчі.

В результаті цього інциденту серед частини спільноти зросло невдоволення якістю оновлень Windows – особливо на тлі заяв Microsoft, що майже 20-30% коду в деяких проєктах компанії вже написано ШІ.

Нагадаємо, в жовтні 2025 року Microsoft припинила підтримку Windows 10, що спонукало мільйони користувачів шукати альтернативи. І багато з них, замість оновлення до Windows 11, вирішили перейти на зовсім іншу платформу – Linux.

Незважаючи на припинення підтримки, Windows 10 все ще залишається надзвичайно популярною – особливо в Україні. За даними StatCounter, її використовують 55% всіх ПК з Windows, тоді як актуальна Windows 11 має частку всього в 40%.

