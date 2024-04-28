Поштовий клієнт, використовуючи Gemini AI, узагальнить за вас довгі листи і надасть підсумок одним-двома реченнями.

У наші дні рідко можна зустріти додаток або сервіс, який не містить у собі ту чи іншу форму штучного інтелекту. З моменту свого випуску наприкінці 2023 Google Gemini впроваджується в найрізноманітніші сервіси компанії і все це заради підвищення зручності користувачів.

Тепер стало відомо про інтеграцію ШІ Gemini в додаток Gmail, повідомляє портал Android Police. Поштовий клієнт узагальнить за вас довгі листи і надасть зведення одним-двома реченнями.

Зайшовши в Gmail, користувачі тепер побачать кнопку "Підсумувати цей лист". Натискання на неї згенерує швидкий огляд електронного листа. Це має стати особливо корисно для користувачів, які часто отримують електронні листи з великою кількістю тексту та іншими деталями, і яким необхідно заощадити час, переглядаючи свою поштову скриньку.

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Приклади роботи функції показано нижче. Користувачі також зможуть оцінити якість зведення, натиснувши на кнопки "лайк" і "дизлайк" під зведеним текстом.

Google пообіцяла розгорнути цю фічу для всіх користувачів найближчим часом – вона вже готова до впровадження, але знадобиться трохи часу, щоб усунути недоліки. Імовірно, запуск відбудеться 14 травня після заходу Google I/O.

Раніше цього місяця Google зробила безплатними "Чарівну гумку" та інші ШІ-функції Google "Фото", зокрема й для Айфонів. Раніше ці фішки працювали з підпискою One, а Magic Editior був ексклюзивом Pixel 8.

Як повідомляв УНІАН, Google має намір запровадити платний пошук з АІ-функціями. Як це буде працювати, поки неясно, але, ймовірно, це буде аналог Microsoft Bing, який оснащений чат-ботом ChatGPT і видає відповіді природною мовою. Традиційний безкоштовний пошук при цьому залишиться доступним для всіх користувачів.

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