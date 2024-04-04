Компанія збирається впровадити платну підписку з "преміальними" функціями на базі ШІ.

Наразі Google розглядає можливість радикальної зміни своєї бізнес-моделі інтернет-пошуку. Згідно зі звітом Financial Times, компанія має намір ввести платну версію свого пошуковика з ШІ-функціями.

Джерела, знайомі з планами Google, кажуть, що ці розширені функції пошуку на основі штучного інтелекту можуть стати частиною наявних платних сервісів Google з підпискою, таких як Gemini Advanced або Google One.

Традиційна пошукова система Google при цьому залишиться безкоштовною для всіх. Показово, що у звіті наголошується, що навіть за наявності підписки користувачі продовжать бачити рекламу.

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Поки що керівництво Google не ухвалило остаточного рішення про запуск преміального пошуку. У компанії побоюються, що здатність ШІ давати вичерпні відповіді може призвести до зниження кількості кліків користувачів за посиланнями на сайтах, що призведе до меншої кількості показів реклами та потенційно поставить під загрозу основний потік доходів.

Нагадаємо, що конкуренти з Microsoft, які об'єднались з OpenAI, понад рік тому запустили новий пошук Bing із вбудованим чат-ботом ChatGPT, який одразу видає відповіді природною мовою. На відміну від Google пошуковика, самому переходити за посиланнями і збирати потрібну інформацію з різних сайтів більше не потрібно.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Google закрила ще один популярний сервіс, який працював роками. Йдеться про Google Podcasts, який пропонував користувачам можливість безкоштовно слухати велику бібліотеку подкастів.

А в лютому 2024 року Google вимкнула функцію перегляду сайтів із кешу. Вона не тільки давала змогу отримувати доступ до матеріалів, які було видалено або змінено, а й була корисною під час тимчасових збоїв.

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