Старі Android-смартфони отримали підтримку ШІ чат-бота Google: що він уміє

Йому можна поставити запитання, попросити спланувати захід або допомогти в написанні тексту.

Раніше цього року чат-бот Gemini став доступним у додатку Google на Android, однак нейромережа могла працювати лише на Android 12 і свіжіших версіях. Тепер Google непомітно розширила підтримку для старих смартфонів.

Як пише 9to5Google, свіжа версія Gemini отримала можливість роботи на пристроях з Android 10 і 11. Таке рішення компанія, імовірно, ухвалила для того, щоб їхній продукт став більш масовим.

Завантажити ШІ чат-бот власники старих смартфонів щонайменше з 4 ГБ ОЗП можуть прямо через Play Store. На Android Gemini - це новий вид помічника, який прийшов на заміну класичному Assistant. Йому можна поставити запитання, попросити спланувати захід або допомогти в написанні тексту - ви отримуєте відповіді в режимі реального часу.

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У перспективі компанія планує розширити функціональність застосунку. Наприклад, Gemini матиме можливість керувати пристроями розумного будинку і налаштуваннями смартфона.

Раніше цього року Samsung додала Galaxy AI, який працюють на основі технології ШІ від Google, у свої смартфони Galaxy S24. Згодом їх отримали Galasy S23, а до кінця травня оновляться S22 і S21. Штучний інтелект Google також використовується на власних смартфонах компанії Pixel 8.

Паралельно ми все частіше стали чути про гаджети-замінники телефонів . Це компактні пристрої розміром з пейджер і власним ШІ, який вміє взаємодіяти з додатками через голосові команди. До "ШІ-девайсів" відносять Humane AI Pin, Rabbit R1 і Pendant.

Також багато компаній, включно з Apple і Samsung, повернулися до ідеї "розумних" окулярів у стилі Google Glass. Нове покоління, оснащене нейромережами і чат-ботами в стилі ChatGPT, у перспективі може замінити смартфони, кажуть експерти.

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