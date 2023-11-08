Також з'явилося автоматичне об'єднання коментарів за темами.

Схоже, Google серйозно взялася за модернізацію YouTube: компанія анонсувала дві нові експериментальні функції – в їх основі лежить генеративний штучний інтелект (ШІ), який все більше компаній впроваджують у свої продукти.

Так, у головної відеоплатформи з'явився власний чат-бот, аналог ChatGPT, а також автоматичне об'єднання коментарів за змістом, передає ZDNet.

Чат-бот можна запитати про вміст відеоролика або попросити відповісти на питання про нього, а також зробити короткий переказ. Листуватися з ним можна прямо в процесі перегляду ролика. В його основі "лежить" PaLM 2 – технологія, яка також є основою чат-бота Google Bard.

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Ще одне нововведення – функція об'єднання коментарів, вона доступна в окремому розділі і теж використовує штучний інтелект. Натиснувши на тематику, можна розкрити список і прочитати все на тему, яка вас цікавить.

Поки обидві функції доступні користувачам з Premium-підпискою. Якщо тестування пройде вдало, доступ до них отримають всі.

Раніше на YouTube з'явилася ще одна функція на базі ШІ – вона коротко переказує відео ще до перегляду. А якщо ви втомилися дивитися одне і те ж, команда Ютуба впровадила нову кнопку – після натискання на неї запускається відтворення випадкових відеороликів.

YouTube "закручує гайки" тим, хто користується блокувальником реклами

На початку цього місяця Ютуб почав ініціативу по боротьбі з блокуванням реклами на своїй платформі. Користувачам почали приходити попередження, що пропонує вимкнути блокувальники реклами і дивитися відеоролики з нею. Або ж перейти на платну версію YouTube Premium.

Водночас користувачі зазначають, що обмеження переважно торкнулося тих, у кого встановлено AdBlock. Наприклад, uBlock Origin все ще успішно блокує рекламу на YouTube. У будь-якому випадку, в майбутньому дивитися будь-який контент без реклами стане все складніше.

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