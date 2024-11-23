Якщо вам потрібна бюджетна відеокарта для ігор з роздільною здатністю 1080p, то оптимальним вибором серед актуальних моделей може стати Radeon RX 7600.

У поточному асортименті відеокарт на ринку легко загубитися і розібратися в кожній з них – завдання не з легких. На популярному технопорталі PC Gamer з'явився матеріал, у якому фахівці перерахували найкращі відеокарти для купівлі наприкінці 2024 року.

Раніше Nvidia попереджала про прийдешній дефіцит ігрових відеокарт, який триватиме до початку наступного року. Тому якщо ви планували оновити свій GPU, краще поспішити.

Тим, хто не обмежений у бюджеті – GeForce RTX 4090. Мабуть, тут усе очевидно: жодна інша сучасна відеокарта з нею не зрівняється.

– GeForce RTX 4090. Мабуть, тут усе очевидно: жодна інша сучасна відеокарта з нею не зрівняється. Для 4K-геймінгу – Radeon RX 7900 XTX. Прискорювач AMD у два (а іноді й більше) рази дешевший за RTX 4090 і теж підходить для ігор з роздільною здатністю 4K. Щоправда, без трасування променів.

– Radeon RX 7900 XTX. Прискорювач AMD у два (а іноді й більше) рази дешевший за RTX 4090 і теж підходить для ігор з роздільною здатністю 4K. Щоправда, без трасування променів. Сегмент 600-800 доларів - GeForce RTX 4070 Ti Super. Завдяки 16 гігабайтам VRAM, технологіям DLSS 3 і генерації кадрів у 4K, ця відеокарта залишатиметься актуальною для 2K-геймінгу з трасуванням променів на найближчі 3-4 роки.

GeForce RTX 4070 Ti Super. Завдяки 16 гігабайтам VRAM, технологіям DLSS 3 і генерації кадрів у 4K, ця відеокарта залишатиметься актуальною для 2K-геймінгу з трасуванням променів на найближчі 3-4 роки. Сегмент 500-600 доларів – GeForce RTX 4070 Super. Ця карта ближча до RTX 4070 Ti за характеристиками і продуктивністю, ніж до RTX 4070. Експерти PC Gamer називають її найбільш вдалою відеокартою за співвідношенням ціна/якість.

GeForce RTX 4070 Super. Ця карта ближча до RTX 4070 Ti за характеристиками і продуктивністю, ніж до RTX 4070. Експерти PC Gamer називають її найбільш вдалою відеокартою за співвідношенням ціна/якість. Сегмент 350-500 доларів – Radeon RX 7800 XT. Вона споживає більше енергії і трохи повільніше GeForce RTX 4070 Super, але різниця в ціні в 100 доларів і 16 ГБ відеопам'яті робить її найкращою відеокартою середнього класу.

Radeon RX 7800 XT. Вона споживає більше енергії і трохи повільніше GeForce RTX 4070 Super, але різниця в ціні в 100 доларів і 16 ГБ відеопам'яті робить її найкращою відеокартою середнього класу. Сегмент 250-350 доларів – Radeon RX 6700 XT. Головною особливістю сімейства AMD RDNA 2 став більший обсяг відеопам'яті порівняно з графічними процесорами GeForce серії RTX 30, що конкурують, і RX 6700 XT з 12 ГБ VRAM не порушує цю тенденцію.

Найкраща бюджетна відеокарта – Radeon RX 7600. Найдешевший варіант з нинішнього покоління графічних процесорів AMD або Nvidia. Вона гарантує комфортний 1080p-геймінг майже в кожній сучасній грі.

Відео дня

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 і RTX 4060 зберігають звання найпопулярніших відеокарт у геймерів, а частка Windows 11 вперше перевищила 50%.

Презентація нових відеокарт Nvidia очікується в січні 2025 року. Якщо вірити чуткам, то RTX 5090 буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті та енергоспоживанням 600 Вт. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

Вас також можуть зацікавити новини: