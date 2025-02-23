У користувача згоріла преміальна RTX 5090 за $3000 після перегляду сайтів / фото Reddit

Запуск GeForce RTX 50-ї серії явно стане одним із найпроблемніших в історії Nvidia. Днями виробник визнав, що частина відеокарт виявилися бракованими, а тим часом користувачі продовжують повідомляти про нові випадки загоряння топової RTX 5090.

Про черговий інцидент повідав власник GeForce RTX 5090 у виконанні ASUS ROG Astral. Рекомендований цінник такої карти становить ~3000 доларів. Це найдорожче і найякісніше виконання для даної відеокарти з найкращими матеріалами, пише Wccftech.

Однак це не врятувало користувача від проблем. Після завершення ігрової сесії він вирішив посерфити в інтернеті, коли його ПК раптово вимкнувся, а під час повторного ввімкнення з корпусу пішов дим. Взявшись вивчати наслідки інциденту, юзер виявив сліди загоряння на відеокарті та материнській платі.

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Судячи з фото з поста користувача, роз'єм 12VHPWR не постраждав. Це свідчить про те, що загоряння нових флагманів Nvidia можуть відбуватися і без участі "пожежонебезпечного" роз'єму.

Фото RTX 5090 23 лютого 2025
Фото RTX 5090 23 лютого 2025
Фото RTX 5090 23 лютого 2025
Фото RTX 5090 23 лютого 2025
Фото RTX 5090 23 лютого 2025

За версією Wccftech, виною був багатошаровий керамічний конденсатор (MLCC). Ймовірно, через виробничий брак він не витримав стрибка напруги, що призвело до горіння. Автори YouTube-каналу Gamers Nexus запропонували автору викупити згорілу відеокарту за повну вартість, щоб провести експертизу.

RTX 5090 надійшла в продаж наприкінці січня за 1999 доларів. Утім, зараз за такою ціною її не знайти, а у перекупників цінник на відеокарту сягає $9000. Ба більше, є ентузіасти, готові купувати флагманську відеокарту і за такими цінами.

Разом з цим власники GeForce RTX 50 виявили досить неприємну особливість нових відеокарт – ігри з підтримкою PhysX не можуть коректно працювати на них. А це Mafia 2, BioShock Infinite, Borderlands 1-2 та інші хіти 2010-х.

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