Примітно, що в цьому випадку проблема виникла зовсім не з боку роз'єму живлення.

Запуск GeForce RTX 50-ї серії явно стане одним із найпроблемніших в історії Nvidia. Днями виробник визнав, що частина відеокарт виявилися бракованими, а тим часом користувачі продовжують повідомляти про нові випадки загоряння топової RTX 5090.

Про черговий інцидент повідав власник GeForce RTX 5090 у виконанні ASUS ROG Astral. Рекомендований цінник такої карти становить ~3000 доларів. Це найдорожче і найякісніше виконання для даної відеокарти з найкращими матеріалами, пише Wccftech.

Однак це не врятувало користувача від проблем. Після завершення ігрової сесії він вирішив посерфити в інтернеті, коли його ПК раптово вимкнувся, а під час повторного ввімкнення з корпусу пішов дим. Взявшись вивчати наслідки інциденту, юзер виявив сліди загоряння на відеокарті та материнській платі.

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Судячи з фото з поста користувача, роз'єм 12VHPWR не постраждав. Це свідчить про те, що загоряння нових флагманів Nvidia можуть відбуватися і без участі "пожежонебезпечного" роз'єму.

За версією Wccftech, виною був багатошаровий керамічний конденсатор (MLCC). Ймовірно, через виробничий брак він не витримав стрибка напруги, що призвело до горіння. Автори YouTube-каналу Gamers Nexus запропонували автору викупити згорілу відеокарту за повну вартість, щоб провести експертизу.

RTX 5090 надійшла в продаж наприкінці січня за 1999 доларів. Утім, зараз за такою ціною її не знайти, а у перекупників цінник на відеокарту сягає $9000. Ба більше, є ентузіасти, готові купувати флагманську відеокарту і за такими цінами.

Разом з цим власники GeForce RTX 50 виявили досить неприємну особливість нових відеокарт – ігри з підтримкою PhysX не можуть коректно працювати на них. А це Mafia 2, BioShock Infinite, Borderlands 1-2 та інші хіти 2010-х.

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