Вартість RTX 5090 у перекупників перевищила $9000, дефіцит може затягнутися на місяці

Знаходяться ентузіасти, готові купувати флагманську відеокарту і за такими цінами.

ЗМІ повідомляють, що вартість нової флагманської відеокарти Nvidia GeForce RTX 5090, розрахованої на ентузіастів, у деяких перекупників перевищила 9000 доларів – на 350% більше за РРЦ в $1999.

Як зазначає портал Wccftech, на Тайвані, де, як і скрізь, у магазинах карти закінчилися за лічені хвилини, у низці випадків заповзятливі громадяни пропонують придбати навіть не саму відеокарту, а лише "попереднє замовлення" на неї. Також поширені аукціони, що стартують від $6000.

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Причину дефіциту багато аналітиків бачать у недоліках конструкції чіпів GPU Blackwell, які призвели до затримок виробництва. Деякі партнери Nvidia говорили, що їм дісталася лише частина очікуваних замовлень, що різко скоротило кількість прискорювачів на складі. NVIDIA обіцяла, що буде пильно стежити за продавцями, щоб не допустити повторення історії RTX 40 із "прокляттям перекупів".

За оптимістичними прогнозами, дефіцит зберігатиметься щонайменше до середини березня, за песимістичними – до кінця літа. З огляду на те, що запуск сімейства AMD RX 9070 уже не за горами, на ринку, безумовно, буде більше конкуренції, що може призвести до того, що запасів не буде протягом тривалішого періоду.

Тим часом від користувачів надходять скарги на GeForce RTX 5090, що виходять з ладу після встановлення нових драйверів. І якогось рішення або реакції Nvidia і партнерів поки немає.

У мережі починають з'являтися огляди відеокарти GeForce RTX 5080, і на відміну від топової RTX 5090, цю модель зустріли не так натхненно. Багато оглядачів охрестили новинку RTX 4080 Ti через мізерний приріст продуктивності.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стали трохи популярнішими.

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