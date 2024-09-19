В одному з випусків на YouTube-каналі PC Centric (700 тис. підписників) експерт зібрав актуальний на вересень 2024-го топ найкращих зв'язок із відеокарт і процесорів у чотирьох різних цінових категоріях.
Наразі ситуація з доступністю та цінами GPU/CPU значно покращилася, що робить це чудовим моментом для апгрейду або складання ігрового ПК, Оперативка, материнські плати та SSD-накопичувачі також перебувають на рекордно низькому рівні цін.
- За обмеженого бюджету, варто розглянути ігровий ПК із процесором Intel Core i3-12100F або AMD Ryzen 5 5600X і відеокартою AMD Radeon RX 6600. Такої системи вистачить для 1080p-геймінгу щонайменше на найближчі кілька років.
- Середньобюджетна збірка може включати комбінацію Ryzen 5700X3D або Ryzen 5 7600 з карткою Radeon RX 6700 XT або Radeon RX 6750 XT.
- Тим, хто готовий витратитися більше, варто розглянути до покупки GeForce RTX 4070 або Radeon RX 7900 XT. Оптимальним процесором для них стане AMD Ryzen 7 7700X, Ryzen 7 7800X або навіть Ryzen 7 7800X3D.
- Якщо ви орієнтуєтеся на 4K, найкраще себе показує зв'язка AMD Ryzen 7 7800X3D + Radeon RX 7900 XTX, GeForce RTX 4080 або RTX 4090.
- Тим, хто збирає ПК не тільки для ігор, але і для роботи, замість Ryzen 7 7800X3D краще купити Ryzen 9 7950X.
Як правило, користувачі приступають до пошуку компонентів для нового ПК, уже маючи уявлення про бюджет системи. Левову частину грошей зазвичай з'їдають комбінація процесора і відеокарти. Водночас є п'ять комплектуючих, під час купівлі яких можна трохи заощадити.
Раніше Steam розкрив найпопулярніші збірки ПК серед геймерів у 2024 році. GeForce RTX 3060 залишається найпоширенішою картою, а Windows 11 уперше обігнала за популярністю W10.