Топ розбито залежно від очікуваної якості графіки і доступного бюджету.

В одному з випусків на YouTube-каналі PC Centric (700 тис. підписників) експерт зібрав актуальний на вересень 2024-го топ найкращих зв'язок із відеокарт і процесорів у чотирьох різних цінових категоріях.

Наразі ситуація з доступністю та цінами GPU/CPU значно покращилася, що робить це чудовим моментом для апгрейду або складання ігрового ПК, Оперативка, материнські плати та SSD-накопичувачі також перебувають на рекордно низькому рівні цін.

За обмеженого бюджету, варто розглянути ігровий ПК із процесором Intel Core i3-12100F або AMD Ryzen 5 5600X і відеокартою AMD Radeon RX 6600. Такої системи вистачить для 1080p-геймінгу щонайменше на найближчі кілька років.

Середньобюджетна збірка може включати комбінацію Ryzen 5700X3D або Ryzen 5 7600 з карткою Radeon RX 6700 XT або Radeon RX 6750 XT.

Тим, хто готовий витратитися більше, варто розглянути до покупки GeForce RTX 4070 або Radeon RX 7900 XT. Оптимальним процесором для них стане AMD Ryzen 7 7700X, Ryzen 7 7800X або навіть Ryzen 7 7800X3D.

Якщо ви орієнтуєтеся на 4K, найкраще себе показує зв'язка AMD Ryzen 7 7800X3D + Radeon RX 7900 XTX, GeForce RTX 4080 або RTX 4090.

Тим, хто збирає ПК не тільки для ігор, але і для роботи, замість Ryzen 7 7800X3D краще купити Ryzen 9 7950X.

Як правило, користувачі приступають до пошуку компонентів для нового ПК, уже маючи уявлення про бюджет системи. Левову частину грошей зазвичай з'їдають комбінація процесора і відеокарти. Водночас є п'ять комплектуючих, під час купівлі яких можна трохи заощадити.

Раніше Steam розкрив найпопулярніші збірки ПК серед геймерів у 2024 році. GeForce RTX 3060 залишається найпоширенішою картою, а Windows 11 уперше обігнала за популярністю W10.

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