Нове покоління випереджає минуле в середньому на 20%.

Nvidia провела тести відеокарт серії RTX 50 і RTX 40, зокрема й без використання DLSS 4. Порівняння показали, що нове покоління без "допінгу" у вигляді DLSS випереджає минуле на 15-20%.

Докладними результатами порівнянь поділилося видання Wccftech. Тести проводилися в Resident Evil 4 Remake, Horizon Forbidden West, Hogwarts Legacy, Star Wars: Outlaws, Cyberpunk 2077, Indiana Jones and The Great Circle, Black Myth: Wukong, Alan Wake 2, а також у професійному софті, на кшталт DaVinci Resolve, D5 Render і Flux.dev.

Топова RTX 5090 з нативним трасуванням променів і без DLSS 4 виявилася швидшою за RTX 4090 на 30% і RTX 5080 на 15%. Схожа ситуація і з предтопом, RTX 5070 і 5070 Ti стали на 20% продуктивнішими, ніж минуле покоління. Найменший приріст виявився у RTX 5080, порівняно з RTX 4080, вона стала швидшою всього на 15%.

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Раніше глава Nvidia Дженсен Хуанг заявляв, що нова RTX 5070 може зрівнятися в продуктивності з RTX 4090. Як виявилося, це правда, але лише частково: такої ж швидкості можна домогтися тільки за рахунок DLSS 4, що ми і бачимо на інфографіці.

Очевидно, що головна перевага RTX 50 саме в нових технологіях, а не тільки голій продуктивності. Майбутні технології нейронного рендерингу і затінення, а також численні поліпшення трасування променів повинні привернути увагу користувачів до продуктів, навіть незважаючи на відчутний удар по гаманцю, пов'язаний з ціною на ту ж RTX 5090.

Раніше ми розповідали, що в мережі з'явилися перші живі фотографії RTX 5090. Новинка виявилася меншою за попередників із минулого покоління.

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