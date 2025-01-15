Nvidia порівняла RTX 50 і RTX 40 / Фото - Nvidia

Nvidia провела тести відеокарт серії RTX 50 і RTX 40, зокрема й без використання DLSS 4. Порівняння показали, що нове покоління без "допінгу" у вигляді DLSS випереджає минуле на 15-20%.

Докладними результатами порівнянь поділилося видання Wccftech. Тести проводилися в Resident Evil 4 Remake, Horizon Forbidden West, Hogwarts Legacy, Star Wars: Outlaws, Cyberpunk 2077, Indiana Jones and The Great Circle, Black Myth: Wukong, Alan Wake 2, а також у професійному софті, на кшталт DaVinci Resolve, D5 Render і Flux.dev.

Топова RTX 5090 з нативним трасуванням променів і без DLSS 4 виявилася швидшою за RTX 4090 на 30% і RTX 5080 на 15%. Схожа ситуація і з предтопом, RTX 5070 і 5070 Ti стали на 20% продуктивнішими, ніж минуле покоління. Найменший приріст виявився у RTX 5080, порівняно з RTX 4080, вона стала швидшою всього на 15%.

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Фото Тести RTX 50 та RTX 40 15 січня 2025
Фото Тести RTX 50 та RTX 40 15 січня 2025
Фото Тести RTX 50 та RTX 40 15 січня 2025
Фото Тести RTX 50 та RTX 40 15 січня 2025

Раніше глава Nvidia Дженсен Хуанг заявляв, що нова RTX 5070 може зрівнятися в продуктивності з RTX 4090. Як виявилося, це правда, але лише частково: такої ж швидкості можна домогтися тільки за рахунок DLSS 4, що ми і бачимо на інфографіці.

Очевидно, що головна перевага RTX 50 саме в нових технологіях, а не тільки голій продуктивності. Майбутні технології нейронного рендерингу і затінення, а також численні поліпшення трасування променів повинні привернути увагу користувачів до продуктів, навіть незважаючи на відчутний удар по гаманцю, пов'язаний з ціною на ту ж RTX 5090.

Раніше ми розповідали, що в мережі з'явилися перші живі фотографії RTX 5090. Новинка виявилася меншою за попередників із минулого покоління.

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