Схожої продуктивності можна буде домогтися за рахунок DLSS 4.

Засновник Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що нова відеокарта RTX 5070 зможе запропонувати продуктивність, раніше доступну тільки на флагманській RTX 4090, і все це за $549.

Таку сміливу заяву було зроблено під час презентації на CES 2025, де Nvidia представила свою інноваційну технологію DLSS 4. Ця версія використовує технологію Multi Frame Generation, що дає змогу генерувати до трьох додаткових кадрів на кожен реально відрендеренний. Як пояснив Хуанг, такий результат був би неможливий без застосування штучного інтелекту.

Однак старший технічний менеджер Nvidia Ларс Вейнад пояснив, що продуктивності RTX 4090 можна досягти тільки з використанням DLSS 4. Але він уточнив, що йдеться саме про частоту кадрів, а не про якість зображення при чистій растеризації.

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DLSS 4 вже продемонстрував свої можливості в таких іграх, як Cyberpunk 2077 і Alan Wake 2, збільшуючи частоту кадрів з 27fps до 243fps. Але не обійшлося без суперечок: багато геймерів називають такі кадри "фальшивими", стверджуючи, що вони не відображають справжньої продуктивності.

Nvidia, зі свого боку, впевнена, що технології штучного інтелекту - це майбутнє геймінгу. Нова версія DLSS, заснована на трансформерній моделі, підвищує швидкість генерації кадрів на 40% і знижує використання відеопам'яті на 30%. Ба більше, Nvidia стверджує, що "передбачення майбутнього" DLSS 4 мінімізує затримки, роблячи ігровий процес більш плавним.

Проте критики вказують на те, що навіть із вражаючими цифрами DLSS 4 не вирішує проблему низької продуктивності в базовій конфігурації. І хоча візуальна плавність зростає, відчуття загальмованих ігор залишається.

Як би там не було, технології Nvidia продовжують задавати вектор розвитку всієї індустрії. І хоча дебати про "фальшиві кадри" тривають, зрозуміло одне: майбутнє геймінгу дедалі більше пов'язане зі штучним інтелектом та інтелектуальним рендерингом.

Однак на тій же CES 2025 Дженсен Хуанг заявив, що не вірить, що штучний інтелект коли-небудь зможе повністю рендерити ігри.

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