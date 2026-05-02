На якому комп'ютері грає більшість геймерів планети в 2026 році: статистика Steam

Найпопулярнішою відеокартою серед користувачів Steam, як і раніше, залишається GeForce RTX 3060.

Valve опублікувала свіжу статистику щодо обладнання користувачів Steam за підсумками квітня 2026 року. Ці дані в першу чергу цікаві тим, що дозволяють дізнатися, на якому ПК грає більшість геймерів планети.

Найпопулярнішою відеокартою залишається GeForce RTX 3060. Її використовують 4,15% людей. Також високою популярністю користується GeForce RTX 4060, яка встановлена в 4,05% ПК. Слідом розташувалися ноутбучна RTX 4060 з 3,98% і RTX 3050 з 3,71%.

Тим часом відеокарти GeForce RTX 50 стають дедалі популярнішими серед геймерів. RTX 5070, яку експерти називають найкращою за співвідношенням продуктивності до ціни, встановлена у 2,71% ігрових ПК і замикає топ-5. Крім того, популярною є RTX 5060.

Процесори з шістьма ядрами є найпоширенішими (29,51%) серед користувачів Steam. На другому місці 8-ядерні (26,78%), а на третьому 4-ядерні (12,37%). Чіпи Intel встановлені в 54,81%, а процесори від AMD використовуються в 45,19% ПК.

Щодо ОЗУ розподіл такий: 8 ГБ (7,66%), 16 ГБ (40%), 32 ГБ (37,55%). Windows 11 залишається найпопулярнішою операційною системою. Її використовують 67,74% геймерів. "Десятка" при цьому продовжує втрачати користувацьку базу – 25,63%. Також найчастіше користувачі Steam обирають роздільну здатність 1080p (52,21%)

Найпопулярніша конфігурація ПК сьогодні виглядає так:

Раніше з'явилася інформація, що Nvidia відклала реліз нової GeForce RTX 5000 і повертає у продаж RTX 3060 на 12 ГБ. Очікується, що "перезапуск" відбудеться вже наступного місяця.

Тим часом корпорація AMD до 10-річчя платформи AM4 готує повернення хітового процесора Ryzen 7 5800X3D. Характеристики нібито залишать без змін, а випустять "новинку" у другому кварталі 2026 року.

