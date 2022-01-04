За оцінками NVIDIA і Radeon, ситуація почне поліпшуватися тільки в другій половині року.

Придбати відеокарту того року було тим ще квестом. Криптовалютні ентузіасти та перекупники почали скуповувати відеокарти і навіть потужні ігрові ноутбуки цілими партіями, не дозволяючи їм доїхати до магазинів.

З початком року ситуація помітно не покращується, але й не погіршується, говориться в матеріалі 3DCenter, передає Mezha.media.

Як мовиться в публікації, на кінець 2021 року ціни на відеокарти вирівнялися. Якщо ще в грудні вони були на 90+ % більше від рекомендованої роздрібної вартості виробників, то вже зараз ця цифра варіюється в районі листопадових 85%.

За оцінками NVIDIA і Radeon, ситуація почне поліпшуватися тільки в другій половині гола. А ось в Intel'і налаштовані менш оптимістично, адже компанія готується до запуску своїх графічних процесорів Arc Alchemist. Це збільшить конкуренцію, але й навантажить постачання.

Читайте такожДва тижні з GeForce Now. Як працює сервіс "хмарного" геймінгу в УкраїніТак чи інакше ціни на відеокарти все ще до смішного великі й можуть такими залишитись до моменту переходу Ethereum до PoS-моделі, яка має зробити його майнінг невигідним. Щоправда, статися це мало ще минулого року, хоча зараз прогнозується на найближче літо.

Чому подорожчали відеокарти

Дефіцит відеокарт почав наростати з початку осені минулого 2020 року. З початку 2021 року ціни на них зросли чи не втричі.

Частково це пов'язано з пандемією коронавірусу і проблеми у виробників чіпів-компаній Samsung і TSMC, які не встигають покрити зростальний попит.

Ситуацію сильно посилив вибухове зростання цін на криптовалюти. Знайти нові відеокарти NVIDIA або Radeon було нереально, а ціни на старі виглядали, як на новенькі.

Раніше в мережі зявилися специфікації відеокарт AMD наступного покоління, які дебютують пізніше цього року. Очікується, що нові карти будуть помітно продуктивніше поточної лінійки Radeon RX 6000, а їх вартість буде варіюватися в межах $2000-2500.

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