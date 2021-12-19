Очікується, що нові карти будуть помітно продуктивніше поточної лінійки Radeon RX 6000.

Після чуток про те, що компанія AMD готує до релізу флагманську лінійку відеокарт Radeon RX, в мережі з'явилися специфікації майбутніх новинок. Новий витік розкрив ключові технічні характеристики нових GPU Navi.

За заявою мережевого інформатора Greymon55, що спеціалізується на залізі, нові карти будуть помітно продуктивніше поточної лінійки Radeon RX 6000.

Джерело повідомляє, що GPU Navi 31 (ймовірні Radeon RX 7900 XT і RX 7800 XT) отримає 60 блоків WGP (15 360 потокових процесорів) і 16 ГБ пам'яті формату GDDR6 з 256-розрядною шиною. Також вказується 256 МБ кеш-пам'яті Infinity Cache. Частота пам'яті складе близько 2,5 ГГц.

Читайте такожУ наступному році очікується різке зростання цін на ігрові ноутбукиЩо стосується Navi 32 (ймовірні Radeon RX 7700/XT), ця GPU буде мати 40 блоків WGP (10 240 потокових процесорів), 12 ГБ пам'яті з 192-розрядною шиною і 192 МБ кешу 3D Infinity Cache. Частоти, за даними джерела, будуть в межах 2,6-2,8 ГГц.

Своєю чергою Navi 33 ляже в основу середньобюджетних рішень: 16 блоків WGP (4096 потокових процесорів), 8 ГБ пам'яті зі 128-розрядною шиною і 64 МБ 3D Infinity Cache. Частоти – в районі 2,8-3,0 ГГц.

Що ще відомо про відеокарти

Раніше повідомлялося про TDP в 400-500 Вт, а ще були витоки про захмарні рекомендованих цінах в районі $2000-2500 за флагманські відеокарти. Втім, і рівень продуктивності у цих карт буде шаленим за поточними мірками.

Прем'єра серії AMD Radeon RX 7000 повинна відбутися у 2022-му.

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Автор: Денис Пономаренко